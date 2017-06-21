Депозитарные услуги

Ценные бумаги содержат в себе определённые денежные суммы. Чтобы эти документы оставались в сохранности, поместите их в банк, который оказывает депозитарные услуги. Специалисты банка обязаны иметь квалификационные аттестаты ФСФР России — на этом основании у них есть право хранить и совершать операции с ценными бумагами.

Как получить депозитарные услуги банка

Выберите банк, который станет вашим депозитарием, и отдайте ему на хранение свои ценные бумаги — станьте депонентом. Банк проверит подлинность бумаг, предложит заключить депозитарный договор и открыть счёт депо. С помощью этого счёта специалисты смогут вести дальнейший учёт ваших документов. Каждый банк берёт плату за свои депозитарные услуги — тариф вы выбираете сами.

Операции депозитария

Банк на правах депозитария проводит различные операции с ценными бумагами. Специалисты используют электронный документооборот и электронные подписи — это удобно и безопасно. Если вы покупаете или продаёте ценные бумаги, депозитарий списывает их со счёта продавца и зачисляет на счёт покупателя. Любые действия с ценными бумагами совершаются только по вашей воле. Свои поручения вы отдаёте в определённые часы в течение рабочего дня (например, с 10 до 17). Если вас заботят большие налоги, депозитарий поможет и с этим. Государство берёт налоги с доходов по бумагам — банк помогает подобрать наименее затратный вариант налогообложения.

Срок хранения

Банк не держит документы строго определённый срок. Вы сами решаете, сколько времени будете хранить бумаги. Вывести их со своего счёта можно в любой момент. Если у вас нет долгов перед депозитарием и брокером, то проблем с не возникнет — просто подайте поручение на вывод.

Безопасность

Ответственный банк ежегодно страхует гражданскую ответственность по депозитарной деятельности. Если вдруг у вашего депозитария отнимают лицензию — просто станьте депонентом другого банка или переместите ценные бумаги на лицевой счёт в реестр акционеров. В любом случае ваш риск равен нулю.

Какой банк выбрать

Услуги депозитария ценных бумаг в Москве оказывает банк «ЦентроКредит». Его специалисты консультируют депонентов онлайн по любым вопросам. Банк ввёл низкие тарифы за хранение ценных бумаг, а депоненты-инвесторы хранят их в центральном депозитарии бесплатно. «ЦентроКредит» не берёт плату за ведение счёта депо. Выбирайте надёжный и честный банк.