Что выбрать, приобретая часы. Механику, кварц, электронику?

Несмотря на то, что современные средства коммуникации позволяют определить время безо всяких проблем, наручные часы не теряют своей актуальности. Они служат и привычным аксессуаром, и признаком определенного социального статуса владельца. Часы являются также предметом коллекционирования. Особенно те, циферблат которых расписан вручную. Стоимость отдельных моделей, изготовленных в наши дни, может превышать 500 000 у.е. Однако в подавляющем своем большинстве люди приобретают часы в качестве элегантного аксессуара, либо все-таки для точного измерения времени. Выпускаются определители ″который час?″ и для слепых людей. Причем, это не только говорящие модели. На рынке достаточно изделий, которые позволяют узнать время путем ощупывания циферблата и ободка.

Все модели, которые представлены сегодня на рынке, можно разделить на механические, кварцевые и электронные. Для первых двух типов в свое время точность хода была очень важной характеристикой. А современные поколения электронных моделей часто автоматически синхронизируются по сети с эталонами времени, которых сейчас предостаточно. В эпоху механики даже устраивали международные соревнования на точность хода, которые проводились, например, в швейцарской обсерватории Neuchatel. Любопытно, что японские кварцевые модели начали быстро обходить швейцарцев. Впервые Seiko выставила на соревнования свои часы в 1964 году. А уже в 1968 модели Grand Seiko и King Seiko заняли 2-е и 3-е место. После этого швейцарцы быстренько прикрыли эти соревнования. Они просто испугались потери своего авторитета ″самых точных″ на мировом рынке. В 1974 году Seiko перестала выпускать модели GS и KS. Однако популярность Grand Seiko побудило компанию в 1998 году возобновить их выпуск.

″Чистая″ механика популярна и до сих пор. Не реагирующие на влияние магнитного и электромагнитного поля, противоударные и водонепроницаемые корпуса, автоподзавод, отличная точность хода обеспечивают механике хороший спрос на современном рынке. Многие спортивные и военные часы выпускаются именно такого типа. А для любителей наблюдать за падением секунд в бесконечность, корпуса делают прозрачными, где вся ″механика″ учета времени видна, как на ладони. Кварцевые часы не менее популярны, но имеют ряд недостатков. Они чувствительны к перепадам температур, вернее, их кварцевый кристалл. При этом точность хода может нарушаться. Боятся они и сильных ударов, при которых кристалл может треснуть. А вот одно из достоинств − эти модели могут на одной батарейке проработать 5 − 7 лет.

Электронные модели предоставляют владельцу наибольший функционал. В последние годы особенно популярными стали изделия гибридного типа. Есть и такие, которые находятся на постоянной беспроводной связи со смартфоном. Но даже автономные модели часто предоставляют возможность выхода в мировую паутину. Их циферблат может быть цифровым, сенсорным или имитировать ″классику жанра″ со стрелками. К недостаткам можно отнести чувствительность к электромагнитным полям высокой напряженности, что может привести не только к сбоям в работе, но и полному выходу гаджета из строя.