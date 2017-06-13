Биткоин – гарант анонимных денежных переводов

Что представляет собой Биткоин?

Биткоин совмещает в себе валютную единицу, а также протокол передачи данных, основанный на криптографических методах шифрования. Этот факт делает интернет-валюту одновременно и доступной каждому, и практически неприступной для взлома.

Пожалуй, одной из наиболее важных черт данной криптовалюты можно назвать полную прозрачность проводимых финансовых операций, обусловленную хранением истории транзакций в базе данных каждого пользователя.

Не менее значимой чертой является и децентрализация Биткоин. Ее суть заключается в том, что ни одна финансовая организация или государственная структура не несет ответственности ни за эмиссию, ни за курс биткоин по отношению к централизованным валютам.

К другим особенностям биткоин можно отнести ограниченный тираж, а также возможность совершения транзакций, минуя временные задержки и любого рода комиссию.

Наконец, будучи полностью открытыми для сообщества, пользователи биткоин не рискуют своей персональной информацией. Обусловлен данный факт отсутствием необходимости привязки кошелька к персональным данным пользователя.

Чем примечательны биржи Биткоин?

Несмотря на постоянно растущую популярность Биткоин, как платежной системы, ее эксплуатация была бы бессмысленна, при отсутствии возможности конвертации биткоинов в другую валюту. Подобную функцию выполняют современные биржи обмена, предлагающие на выбор пользователя сразу несколько десятков валютных пар. Помимо того, биржи биткоин позволяют трейдерам использовать соответствующую валюту в торгах за рыночные акции. Наиболее яркими примерами бирж, доступных трейдерам со всего мира выступают BTC-E, основанная в 2011 году, Kraken, LiveCoin, Exmo. Для удобства трейдеров и обычных пользователей все вышеупомянутые платформы предлагают услуги службы поддержки круглосуточно.

Обмен Биткоин на другие валюты

Функционал бирж биткоин делает возможным конвертацию криптовалюты в другие централизованные валюты. Таким образом, вывод Bitcoin возможен на PayPal, MoneyBookers, Perfect Money, а также на банковские счета ряда крупнейших банков Европы и Америки.

Что касается WebMoney, политика данной платформы препятствует прямому переводы биткоин на wmz-кошелек. Обмен возможен на специальный wmx-кошелек, дальнейшая конвертация средств с которого облагается незначительной комиссией.

Сторонние обменники биткоин-валюты

Несмотря на широкий охват биржами биткоин централизованных платежных систем, далеко не всем пользователям удобно выводить биткоины традиционными методами. Решить их проблему способны сторонние пункты обмена, ответственные за совершение финансовых транзакций, руководствуясь самостоятельно выбранным курсом. Для начала можно ознакомиться с сервисом https://100btc.kiev.ua, который может предоставить услуги надежного и быстрого вывода биткоинов.

Тем не менее, среди числа добросовестных обменников орудуют и многочисленные мошенники. Не стать жертвой аферистов позволяют мониторинги обменных пунктов, располагающие реальными данными о пользовательских отзывах, бизнес-уровне выбранного обменного пункта в других платежных системах, а также времени работы.

На основе информации, предложенной сервисами мониторинга, потенциальный клиент вправе судить о добросовестности обслуживания, а также лояльности популярных платежных систем к выбранному пункту обмена.