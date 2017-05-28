Тандыр — секрет изумительной азиатской еды

Тандыр — приспособление для приготовления еды родом из Азии. Более подробную информацию вы можете получить у компании m-kamin.ru, по-сути, это печь напоминающая по форме кувшин. Сейчас популярность тандыра растёт в геометрической прогрессии.
Секреты изумительного вкуса еды из тандыра
Такую печь используют в качестве замены мангала, а также на общественных кухнях для приготовления хлеба, мяса, овощей. Универсальность жаровни объясняется тремя основными характеристиками:
- Время приготовления еды в тандыре в разы короче, чем на открытом огне или на печи. Это связано с тем, что под крышкой глиняного сосуда нагнетается высокое давление, а стенки сосуда поддерживают стабильную температуру. Глядя на тандыр, можно с уверенностью сказать, что он прототип мультиварки и автоклава.
- Еда, приготовленная в тандыре, отличается умопомрачительным ароматом. Внизу глиняного кувшина есть место для закладки дров. Они тлеют, а горячий дым равномерно распределяется по ёмкости. Выходит эффект своеобразной коптильни, поэтому еда получается настолько ароматной.
- Тандыр имеет разные модификации. Это обуславливает его универсальность как в пределах дачи, так и на кухне ресторана. Есть модели для приготовления хлебных изделий, а есть — для мяса, грибов. Каждый может обзавестись такой удивительной переносной печью-вазой.
Как выбрать тандыр для частной кухни
Различные модификации печи открывают море возможностей для дачников и любителей компанейского отдыха на природе. Перед тем, как покупать жаровню, нужно определиться с такими факторами:
- где будет стоять тандыр — на улице или в помещении: есть и те, и другие варианты. Также есть более экзотический вариант — земляной. При установке печи в закрытом пространстве нужно предусмотреть вытяжную систему. Для уличной печи больших размеров нужен фундамент. А в последнее время появился особый вид тандыра — переносной;
- стационарный или мобильный: классификация по этому признаку точно такая, как и у мангалов. Стационарный выкладывают на месте. Для этого применяют шамотную глину — стойкий огнеупорный материал. Мобильный тандыр — современное детище азиатских мастеров, для конструкции которого используют металлический каркас с ручками для переноски. Также есть варианты мобильных печей с колёсиками для перевозки больших тандыров из кухни на улицу и наоборот;
- декоративное оформление печи: чем ярче и колоритнее расписана печь, тем выше статус её владельца. Украшенный тандыр — изумительный подарок важному человеку. Есть 3 типа украшения: роспись по вазе, фигурная лепка из глиняных элементов и художественная ковка металлического каркаса.Правильно подобранный тандыр — покупка, которая будет радовать и приносить пользу десятки лет.