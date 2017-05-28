Тандыр — секрет изумительной азиатской еды

Тандыр — приспособление для приготовления еды родом из Азии. Более подробную информацию вы можете получить у компании m-kamin.ru, по-сути, это печь напоминающая по форме кувшин. Сейчас популярность тандыра растёт в геометрической прогрессии.

Секреты изумительного вкуса еды из тандыра

Такую печь используют в качестве замены мангала, а также на общественных кухнях для приготовления хлеба, мяса, овощей. Универсальность жаровни объясняется тремя основными характеристиками:

Время приготовления еды в тандыре в разы короче, чем на открытом огне или на печи. Это связано с тем, что под крышкой глиняного сосуда нагнетается высокое давление, а стенки сосуда поддерживают стабильную температуру. Глядя на тандыр , можно с уверенностью сказать, что он прототип мультиварки и автоклава.

в разы короче, чем на открытом огне или на печи. Это связано с тем, что под крышкой глиняного сосуда нагнетается высокое давление, а стенки сосуда поддерживают стабильную температуру. Глядя на , можно с уверенностью сказать, что он прототип и автоклава. Еда, приготовленная в тандыре , отличается умопомрачительным ароматом. Внизу глиняного кувшина есть место для закладки дров. Они тлеют, а горячий дым равномерно распределяется по ёмкости. Выходит эффект своеобразной коптильни, поэтому еда получается настолько ароматной.

, отличается умопомрачительным ароматом. Внизу глиняного кувшина есть место для закладки дров. Они тлеют, а горячий дым равномерно распределяется по ёмкости. Выходит эффект своеобразной коптильни, поэтому еда получается настолько ароматной. Тандыр имеет разные модификации. Это обуславливает его универсальность как в пределах дачи, так и на кухне ресторана. Есть модели для приготовления хлебных изделий, а есть — для мяса, грибов. Каждый может обзавестись такой удивительной переносной печью-вазой.

Как выбрать тандыр для частной кухни

Различные модификации печи открывают море возможностей для дачников и любителей компанейского отдыха на природе. Перед тем, как покупать жаровню, нужно определиться с такими факторами: