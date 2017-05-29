Ротационные испарители для промышленных предприятий

По Сафонов Сергей -
19:49
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Ротационный испаритель представляет собой оборудование, благодаря которому можно безопасно и быстро отогнать жидкость из вращающейся колбы при пониженном давлении. Конструкция испарителя представлена в виде жидкостной бани для нагрева колбы и электродвигателя, который ее вращает.

Обычно такое оборудование представляют себе в виде небольших лабораторных систем для испарения, дистилляции и прочего, но промышленные модели отличаются своими колбами максимального объема, которые удобно использовать при масштабных задачах. При этом испарители могут удачно функционировать с колбами объемом 6 и 10 литров.

Промышленные модели подобного оборудования представляют собой абсолютно универсальные приборы, что позволяет использовать их для решения большинства прикладных задач. Наиболее популярной областью применения промышленных испарителей http://www.gluvexlab.com/catalog/rotatsionnye_ispariteli/steroglass_rotatsionnyy_isparitel_strike_2000/ является масштабирование процесса синтеза.

Области применения ротационных промышленных испарителей

1. Осушение;

2. Концентрирование;

3. Перекристаллизация;

4. Очистка растворителей;

5. Экстракция из растительного сырья.

Большинство современных моделей оснащены простым и понятным интерфейсом, что делает их управление не только несложным, но и безопасным. Технические особенности такого оборудования делают их надежными, что позволяет использовать испарители в беспрерывной работе.

Особенности современных ротационных испарителей

Новые модели подобного оборудования имеют ряд существенных преимуществ для работы с ними, а именно:

· Наличие клапана подачи образца для его непрерывного добавления в вакуум;

· Фиксаторы, которые обеспечивают быструю и безопасную самофиксацию;

· Отсечные клапаны с пружинами, которые не допустят повреждения стекла;

· Наличие жидкокристаллического дисплея;

· Безопасных обхват колбы для ее переноски;

· Масляная баня универсальной технологии (может использоваться и для воды);

· Встроенная флэш-карта, которая сохранит все необходимые данные;

· Экран дополнительно защищен прочным стеклом.

Разработчики промышленных ротационных испарителей уделяют особое внимание безопасности работы с прибором и его качеству. Новейшая опция «Непрерывной работы» существенно облегчит работу оператора. Испаритель будет проводить дистилляцию или концентрирование сотни литров материала в автоматическом режиме.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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