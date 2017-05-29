Ротационные испарители для промышленных предприятий

Ротационный испаритель представляет собой оборудование, благодаря которому можно безопасно и быстро отогнать жидкость из вращающейся колбы при пониженном давлении. Конструкция испарителя представлена в виде жидкостной бани для нагрева колбы и электродвигателя, который ее вращает.
Обычно такое оборудование представляют себе в виде небольших лабораторных систем для испарения, дистилляции и прочего, но промышленные модели отличаются своими колбами максимального объема, которые удобно использовать при масштабных задачах. При этом испарители могут удачно функционировать с колбами объемом 6 и 10 литров.
Промышленные модели подобного оборудования представляют собой абсолютно универсальные приборы, что позволяет использовать их для решения большинства прикладных задач. Наиболее популярной областью применения промышленных испарителей http://www.gluvexlab.com/catalog/rotatsionnye_ispariteli/steroglass_rotatsionnyy_isparitel_strike_2000/ является масштабирование процесса синтеза.
Области применения ротационных промышленных испарителей
1. Осушение;
2. Концентрирование;
3. Перекристаллизация;
4. Очистка растворителей;
5. Экстракция из растительного сырья.
Большинство современных моделей оснащены простым и понятным интерфейсом, что делает их управление не только несложным, но и безопасным. Технические особенности такого оборудования делают их надежными, что позволяет использовать испарители в беспрерывной работе.
Особенности современных ротационных испарителей
Новые модели подобного оборудования имеют ряд существенных преимуществ для работы с ними, а именно:
· Наличие клапана подачи образца для его непрерывного добавления в вакуум;
· Фиксаторы, которые обеспечивают быструю и безопасную самофиксацию;
· Отсечные клапаны с пружинами, которые не допустят повреждения стекла;
· Наличие жидкокристаллического дисплея;
· Безопасных обхват колбы для ее переноски;
· Масляная баня универсальной технологии (может использоваться и для воды);
· Встроенная флэш-карта, которая сохранит все необходимые данные;
· Экран дополнительно защищен прочным стеклом.
Разработчики промышленных ротационных испарителей уделяют особое внимание безопасности работы с прибором и его качеству. Новейшая опция «Непрерывной работы» существенно облегчит работу оператора. Испаритель будет проводить дистилляцию или концентрирование сотни литров материала в автоматическом режиме.