Ресторан с речной рыбой «Fish Point» в Москве

Основатели «Фиш поинт» смогли воплотить самые смелые идеи по реализации настоящего скандинавского духа в интерьере и экстерьере данного места.

Расположение и экстерьер данного заведения

Расположилось это уютное место на Новой Риге на берегу реки. В наличии имеется места в ресторане на летней мансарде, пребывание на которой в теплое время года максимально сближает с окружающей природой. На мансарде находится винная комната и детская, в которой можно оставить ребенка на время проведения трапезы.

В деталях ярко выделяется преобладание оттенков коричневого цвета, благодаря отделке из натурального дерева и материалов, соответствующих стилю тонов. Каждая деталь приходится, кстати, и подчеркивает тонкий вкус дизайнеров.

Особенности меню

Как следует из названия, основным направлением в «Фиш поинте» являются рыбные блюда. Различные виды рыбы — карп, форель, осетр, карась могут быть приготовлены 6-ю различными способами: на гриле, в тесте, в печи, в соли, в коптильне и на сковороде.

Помимо непосредственно рыбного меню есть раки, грибы, салаты их свежих овощей и различные десерты, а также традиционная славянская кухня: борщ или пирожки.

Главной особенностью заведения является свежесть рыбы, которую отлавливают незадолго перед приготовлением.

Для заядлых рыбаков и просто интересующихся можно попробовать свои силы в самостоятельной ловле своего обеда. В находящемся неподалеку клубе можно порыбачить, после чего, вкусная пища будет приготовлена поварами ресторана и подана на стол.

Яркие особенности внутренней атмосферы и дизайна

Отлично созданная уютная и романтическая атмосфера, передающая дух скандинавии. Летняя веранда открывает удивительный вид на пейзажи природы, и позволяют надышаться свежим воздухом. При отдыхе на открытой веранде имеются удобные подушки и теплые пледы, для создания уюта и комфорта при изменении температуры.

Здесь есть возможность получить блюдо на вынос. Имеется своя бесплатная парковка. В зале ресторана установлен телевизор. Если в составе отдыхающих имеются дети, то предусмотрены стульчики для кормления, а для детей постарше — детская комната.

Заказ и бронирование столиков

«Фиш Поинт» идеально подойдет для проведения романтических свиданий, группового отдыха и семейных торжеств.

Забронировать столики можно по адресу: https://tomesto.ru/moskva/places/fish-point.