Рейтинг популярных форекс-брокеров или о чем говорят отзывы?

Работа на финансовом рынке требует абсолютного доверия к брокеру, который дает доступ к операциям и дарит возможность зарабатывать деньги. Но могут ли современные инвесторы и трейдеры доверять всем платформам? Что говорят в отзывах о форекс-брокерах опытные специалисты и новички?

Своеобразный рейтинг и отзывы о популярных форекс-брокерах позволит найти золотую середину и сделать правильный выбор. Эксперты прекрасно понимают, что успех на фондовом или валютном рынке зависит от брокера. Именно поэтому пора узнать о популярных форекс-брокерах больше.

Готовы?

«Ярдум» – брокер, который до сих пор “кормит” своих клиентов обещаниями касательно совершенствования платформы и увеличения ее возможностей. До сих пор нельзя выводить средства на карту. Представители компании уверяют, что выводить можно любые суммы – даже 20 или 30 долларов США. По факту маленькие суммы денег приходится ждать на своем счету значительно дольше. Бывают и перебои в работе системы. Пока трейдеры не видят ни ленты новостей, ни минимальной аналитики для того, чтобы предвидеть будущее положение вещей на рынке.

«ИнстаФорекс», похоже, был создан ради определенной группы трейдеров, которым комфортно работать именно на такой платформе. Ведь в сети можно прочитать тысячи положительных и такое же количество негативных отзывов. Единственное, в чем эти отзывы совпадают – это приятное общение с представителями технической поддержки. Также на платформе отсутствуют дополнительные комиссии, что является приятным сюрпризом для трейдеров, которые привыкли делиться заработанным чуть ли не на каждом шагу. Иногда трейдеры говорят о том, что большие суммы денег могут буквально пропасть. Доверять такому брокеру или нет? Решать Вам.

«Bulltraders» – брокер, который также не берет дополнительные комиссионные за вывод денег. Только этот вывод длится минимум 5 дней. Долговременная верификация – еще один минус. По отзывам эта платформа прекрасно подойдет для торговцев драгоценными металлами, которые выводят значительные суммы денег и пока не видят проблем с брокером. Он работает долго, но надежно.

TeleTrade – один из самых опытных брокеров на рынке, который работает с 1994 года. Лучший выбор для тех, кто ценит репутацию и многолетнюю работу компании, не доверяя отзывам в интернете. Имея сотни представительств во всем мире, брокер является настоящим гигантом на рынке. Программа MetaTRADER признана одной из лучших для ведения валютных торгов. С откровенных преимуществ – быстрый вывод средств, минимальная сумма для пополнения, а также постоянная аналитика на сайте.

Среди известных брокеров стоит выделить высокие оценки «Альфа-Форекс» и «УРАЛСИБ». Первый брокер работает под торговой маркой Alfa Capital Holdings (Кипр) и славится надежностью. Большой плюс также в том, что на открытие счета не требуется так много времени. Не менее надежный «УРАЛСИБ» известен даже в самых дальних уголках РФ.