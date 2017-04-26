Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: к кому стоит обратиться за помощью?

Достаточно ли владельцу компании думать только о хозяйственной стороне дела? Однозначно нет! Субъектам предпринимательской деятельности следует прилагать все необходимое для защиты своих правовых аспектов. По-другому фирмы просто не смогут на равных конкурировать в непростых условиях современного рынка.

Создавать в штате организации собственный правовой отдел не всегда целесообразно. Крайне сложно сформировать грамотную команду, способную справляться с задачами различной сложности. Оптимальный вариант решения проблем – обращение в Первую Правовую компанию.

Лидер профильного рынка готов прийти на помощь как индивидуальным предпринимателям, так и серьезным фирмам, годовой оборот которых превышает сотни миллионов рублей. Клиентам предлагается комплекс услуг в сфере юриспруденции и бухгалтерии. Полномасштабный сервис предоставляется юридическим лицам, намеревающимся получить лицензии, допуски для ведения той или иной деятельности, получающим согласования в разрешительных инстанциях. Многим требуется экспертиза (с юридической точки зрения) заключаемых контрактов. Услуги могут быть предоставлены на абонентской основе.

Плюсами взаимодействия с Первой Правовой компанией являются:

беспрецедентно высокие стандарты предоставления услуг;

сотрудничество на основе открытости, прозрачности;

учет потребностей субъектов предпринимательской деятельности.

Доступность цен оптимально соотносится с качеством сервиса. На все виды проводимых работ распространяется гарантия.

Представителей Первой Правовой компании приглашают и тогда, когда требуется (безупречно с точки зрения юриспруденции) создать новую структуру. Законное желание заказчиков – проведение регистрации фирм дешево. Не все верят, что такое возможно. Клиенты Первой Правовой компании на собственном опыте смогли убедиться: услуги надлежащего уровня могут предоставляться по адекватным расценкам. Важно обратить внимание на то, что комплекс мероприятий выполняется в предельно сжатые сроки. По окончанию процесса заказчики получают необходимый пакет документов.

Государственная регистрация осуществляется в полном соответствие с действующим законодательством. За решение вопросов отвечают специалисты с большим практическим опытом, способные брать в работу дела любой сложности. Выверенная в мелочах схема взаимодействия с налоговой службой и иными фискальными структурами позволяет проводить регистрацию фирм с минимальным числом отказов.

Стоимость конкретной услуги определяется в индивидуальном порядке. Во внимание принимается:

срочность заказа;

выбранная правовая форма организации;

регион, в котором необходимо зарегистрировать компанию.

Внимание обращают и на состав учредителей. Рассчитать точную стоимость услуги пользователи сайта Первой Правовой компании смогут, кликнув по клавише “калькулятор регистрации”.