Приложение Vk Live от «ВКонтакте»: прямые видео-трансляции по всему миру

По Сафонов Сергей -
19:40
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Не так давно социальная сеть «ВКонтаке» порадовала пользователей замечательной функцией прямых трансляций. Более того, в конце 2015 года разработчики выпустили приложение – VK Live, которое дает возможность вести и смотреть прямые трансляции. Скачать его можно бесплатно на сайте Anderbot.com.

Прямая трансляция представляет собой обращение к другим пользователям, которыми могут быть ваши друзья, подписчики или гости. Во время трансляций участники смогут общаться друг с другом в прямом эфире посредством чата, который доступен для всех пользователей.

Особенности VK Live на Андроид

В марте приложение для пользователей стало возможным бесплатно скачать VK Live на Андроид. Установив себе программу, можно устраивать прямые видео-включения со всех уголков мира и страны. Приложение доступно абсолютно бесплатно для пользователей Android 4.3 и выше.

Особенности программы

  • Приложение VK Live позволяет устроить свое собственное реалити-шоу, устраивая видео-трансляции в режиме реального времени.
  • Возможность подключать и смотреть сотни трансляций в высоком качестве
  • Возможность стать популярным теперь доступна каждому пользователю
  • Собирая большую аудиторию поклонников и демонстрируя свои таланты, можно получить доход с организации своих видео-трансляций:
  • Организатору трансляции зритель присылает платный подарок, сумма с которого в свою очередь делится между сервисом и автором.

Как начать трансляцию

Скачав приложение VK Live, пользователи смогут насладиться всеми преимуществами прямых видео-трансляций. Открывая приложение, юзеры попадут на главную страницу, где представлены множество доступных в режиме Live видео-трансляций других пользователей.

Интерфейс программы довольно понятный, поэтому можно с легкостью ориентироваться в программе буквально с первых минут использования. Нажатием на красную кнопку, расположенную внизу, можно начать свою собственную прямую видео-трансляцию ВКонтакте.

Перед началом трансляции, пользователь должен убедиться, что у него включены микрофон, камера, и что его местоположение определено. Далее необходимо определиться, как будет проходить трансляция – с вашего профиля или с сообщества.

Дав название трансляции, можно смело приступать к покорению зрителей. Для завершения трансляции, требуется нажать на кнопку «Х», расположенную в правом верхнем углу.

Заключение

Ждет ли подобное приложение успех? Покажет время, ведь на сегодняшний день примеров подобному масса. Однако стоит заметить, что приложение сделано качественно, имеет весь необходимый функционал и приятный интерфейс, поэтому оно наверняка понравится многим пользователям.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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