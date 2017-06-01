Правильный выбор офисной мебели – путь к комфорту и трудовому успеху

Каждый руководитель предприятия понимает, что плодотворная деятельность сотрудников зависит от условий работы. Офисная мебель – не последний фактор в создании комфортных условий труда.

О критериях выбора

Выбирая офисную мебель, необходимо руководствоваться:

эстетической стороной вопроса;

качеством исходного материала, используемого для изготовления;

качеством комплектующих элементов – фурнитура, облицовка.

Особое внимание следует уделить мебели, предназначенной для приемной и ресепшн, поскольку она первая, на что обращают внимание клиенты или деловые партнеры. Для конференц-зала и приемной лучше предусмотреть мягкую мебель. Более плодотворному сотрудничеству способствует стол овальной или круглой формы.

Стеллажами оснащают архив, бухгалтерию и те комнаты, где работают со множеством документов.

Поскольку сегодня невозможно представить работу без компьютеров, для обустройства рабочих мест необходимы компьютерные столы желательно с ортопедическим креслом. Оно снимает нагрузку с позвоночника у офисных работников, которые полный рабочий день проводят за компьютером.

Конструкция ортопедического кресла позволяет повторять все изгибы человеческого тела, обеспечивая поддержку спины.

Представляет интерес офисная мебель Формула, отличающаяся универсальным модельным рядом. Мебель этой серии позволяет из множества вариантов выбрать оптимальный.

О покупке мебели в интернет-магазине

Широкий ассортимент офисной мебели представлен в салонах специализированных магазинов, в которых продавцы-консультанты квалифицированно помогут сделать выбор. Однако все чаще покупатели пользуются услугами интернет-магазина, торгующего мебелью для офиса.

Преимущества этого магазина:

· экономия времени, так как просмотреть товар и заказать покупку достаточно иметь зайти на сайт;

· возможность воспользоваться каталогами и красочными цветными фотографиями, представляющими офисную мебель в полном виде и отдельными элементами;

· приемлемые цены, как правило, на 10-15% ниже, чем фирменных мебельных магазинах.

Мебель для руководителей и персонала во всем многообразии (столы, диваны, кресла, шкафы, стулья, сейфы) поступает напрямую от зарубежных и отечественных производителей. Интернет-магазин оказывает услуги по бесплатному составлению дизайн-проекта, доставке и сборке мебели.

Интересной информацией для правильного выбора офисной мебели стали сведения, полученные на сайте http://www.express-office.ru/.