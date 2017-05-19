Перевод с карты Приват24 на ВТС-е: особенности сделки

На сегодняшний день практически любая коммерческая сделка совершается в режиме онлайн. Это и неудивительно, ведь сегодня каждый пользователей может зайти на выбранную финансовую площадку, открыть персональный кошелек, вывести или завести на него деньги, совершить перевод на банковскую карту третьего лица, оплатить услуги ЖКХ, пополнить баланс мобильного телефона и многое другое. Онлайн-банкинг дистанционного управления внес существенные коррективы в жизнь современного человека. Ведь теперь нет необходимости простаивать в долгих утомительных очередях к кассе банковского отделения, корректировать свои планы, чтобы подстроиться под его график и т. д.

Самым крупным финучреждением на территории Украины является ПриватБанк. Последний проявил высокую степень заботы о комфорте и времени украинских граждан и создал специальный онлайн-ресурс Приват24. Теперь все у кого есть карта Приват Банк 24 гривна, могут установить данную программу, пройти в ней регистрацию и пользоваться всем спектром ее возможностей.

Положительные особенности Приват24

Среди основных достоинств электронного ресурса Приват24 стоит выделить следующие:

возможность в онлайн-режиме произвести оплату разного рода услуг и покупок;

простой способ управления балансом счета. Приват24 позволяет своим пользователям без лишних усилий производить перемещения средств в разных направлениях, а также дистанционно отслеживать состояние счета, кредита и т. д.;

простота в использовании. Интерфейс системы доступен для понимания и позволяет быстро разобраться в специфике его использования;

круглосуточный режим работы, что позволяет совершать денежные операции в любое время дня и ночи;

быстрореагирующая служба поддержки, готовая в любой момент предоставить необходимую информационную помощь;

многоуровневая система протекции личных данных. Чтобы войти в Приват24, необходимо будет указать два кода.

Вкратце о бирже ВТС-е

Биржа ВТС-е – это финансовая площадка для осуществления быстрых взаиморасчетов в разной валюте. На бирже действуют цифровая единица, а также титульные знаки в рублях, долларах и так далее. Ресурс ВТС-е предоставляет своим участникам возможность получать дополнительный доход за счет произведения операций по покупке, реализации и конвертации валют.

Чтобы завести на свой кошелек ВТС-е коды в долларах нужно зарегистрироваться на сайте портала. Регистрация на бирже происходит в считаные минуты, так как не требует предоставления цифровых сканов паспорта, как это бывает обычно. Для верификации в системе нужен будет только ваш e-mail.

Площадки по обмену и онлайн-мониторинги

Когда возникает необходимость совершить перевод в паре Приват24 ВТС-е, хочется совершить сделку оперативно и максимально выгодно. Самый популярный способ – использование сетевых торговых площадок по обмену. Да, они снимают определенную комиссию за свои услуги, но обеспечивают успешную и мгновенную денежную операцию. На сегодняшний день в Сети действуют сотни ресурсов по обмену с разными условиями сотрудничества и показателями по курсам. Поэтому наиболее сложная задача – выбор самого надежной и выгодной торговой площадки среди других.

На просторах интернета ныне действует специальные мониторинговые сервисы, позволяющие осуществить перевод с карты Приват24 на BTC-e в кратчайший срок и с минимальными финансовыми потерями. Совершив переход по указанной выше ссылке, перед вами откроется мониторинговая площадка Бестченч, где пользователи могут изучить все наиболее выгодные условия от аттестованных обменных пунктах, расположенных в рейтинговой таблице по показателям выгодности курсов.

Для осуществления выгодной денежной операции достаточно обратить внимание на предложения по курсам первой тройки обменников. Кроме того, стоит обязательно изучить режим работы, резервный запас и наличие комиссионного сбора, если таковой имеет место быть. Также стоит ознакомиться с перечнем отзывов от пользователей, которые уже успели посотрудничать с ресурсом по обмену. Важно отметить, что на сайт заинтересовавшей торговой точки следует переходить напрямую с мониторингового сервиса Бестченч, так как это дает возможность сделать транзакцию еще более выгодной, благодаря заработанной таким образом скидке.