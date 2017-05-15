О кэшбэк сервисе Letyshops и выгоде покупок на нем

Для предприимчивых покупателей кэшбэк давно превратился в обязательное приятное приложение к каждой покупке, совершенной в интернете. Единственное уточнение – покупки нужно совершать через специальный кэшбэк сервис, в этом случае вы гарантированно получаете реальные деньги, в зависимости от условий выбранного предложения и фактически потраченной суммы.

Двойная выгода на Летишопс – кэшбэк и акции магазинов

Авторизация любым удобным способом на портале дает возможность возвращать часть денег при покупке в любом магазине из списка партнеров, зарегистрированных на letyshops.ru. Чтобы сэкономить больше, стоит внимательно следить в сетях и на сайте за акционными предложениями. Еженедельно в одноименном разделе размещаются магазины с повышенным кэшбэком, список которых постоянно меняется. Существенно увеличить реальный размер возвратной суммы позволяют дополнительные возможности сервиса:

партнерская программа;

программа лояльности;

премиальный аккаунт;

промокоды и lety-коды, которые можно использовать совместно с кэшбэком.

Все эти предложения увеличивают его ставку на определенную величину, при совместном начислении не суммируются – используется единственное, максимально выгодное предложение, на процент от которого увеличивается обычная ставка кэшбэка.

Как получить гарантированное зачисление

Чтобы избежать проблем с начислением кэшбэка, рекомендуется установить специальное расширение от летишопс.ру и работать в отдельном браузере. Такое расширение позволяет сделать процесс покупок еще более безопасным, удобным и простым:

вовремя напомнит о возможности получить кэшбэк;

позволит получить его нажатием одной кнопки;

сведет риск утери начисленной суммы к минимуму.

При подтверждении каждого заказа магазином, в котором вы совершали покупки, в личном кабинете появляется уведомление о начислении соответствующей заказу суммы. Реальное перечисление денег происходит через промежуток времени, индивидуальный для каждого магазина и указанный на его странице. Не стоит забывать, что каждый магазин – партнер особенный и может иметь свои правила, которые необходимо изучить перед размещением заказа. В любой стране, где есть доставка магазинов и доступны основные способы вывода денег, можно использовать кэшбэк сервис Letyshops совершенно бесплатно.

Реальные деньги на любой счет – особенности вывода средств

В зависимости от страны пребывания, кэшбэк в Летишопс можно получить многими способами:

на электронные кошельки и сервисы;

на банковские карты россии, украины;

на телефон.

Вся информация по способу перевода денег в конкретную страну размещена на letyshops.ru, как и вид валюты, возможности конвертации, дополнительные условия и комментарии. Комиссию за вывод оплачивает сервис, он же ограничивает сумму вывода – это нужно иметь в виду при накоплении значительных сумм кэшбэка на letyshops.

Правильно используя кэшбэк-сервис, вы получаете надежное и быстрое начисление, оперативный вывод любым удобным способом, при этом он доступен для любой страны мира. На страницах Летишопс мы собрали все лучшее, объединив это в одном продукте, чтобы сделать ваш шопинг приятным, экономным и безопасным. Теперь каждый наш клиент может совершать регулярный променад по любимым магазинам с минимальной затратой сил, времени, средств, открывая новые возможности и выгодные предложения.