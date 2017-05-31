Корм для кошек – на любой вкус

Наилучшей диетой для любимых мурлык остается корм, произведенный специально для них. Продукция делятся на несколько классов.

Эконом-класс. Премиум-класс. Супер премиум-класс. Холистик.

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про корм для кошек http://zooural.ru/store/koshki/kormdlyakoshek/, где огромный выбор профессиональных кормов для здоровых, активных, меланхоличных, больных, юных и пожилых любимцев. Представлены марки самых знаменитых брендов, а также пока не очень известных. Ценовой диапазон удовлетворит любого покупателя.

При выборе рациона учитывается:

физиология любимца (кастрирован или стерилизован):

возраст;

нюансы породы;

состояние здоровья.

Корма фирмы Роял Канин (Royal Canin) представлены широкой линейкой рационов питания для решения любых задач – здоровое питание или сбалансированная диета для лечения больных питомцев.

Акана и Ориджен – полноценные, здоровые корма. Разработчики учитывают размер кусочков, чтобы животное могло без усилий разжевать их. Состав имеет высокое содержание протеинов и сниженное количество углеводов.

Bosh (Бош) –один из крупнейших лидеров в производстве кормов для животных. Это достигается жестким контролем всех этапов производства и качества выпускаемой продукции.

Go Natural – новейшие рационы, разработанные по современным технологиям. Производится с разбивкой по возрастам.

Джина – представитель кормов «холистик». Это значит, что в составе около 90% мяса без костей и совсем нет зерновой фракции.

Wildy – российская ветка производства компании Джина. Сбалансированный корм высокого качества реализуется по демократичным ценам.

Blitz – отлично сбалансированное питание, которое разработано специально для хищников, каковыми и являются кошки. Судя по тому, с каким аппетитом они поедают гранулы, корм очень вкусен.

Applaws – корма производятся согласно строгим правилам качества Великобритании. Продукция из натуральных ингредиентов, которые понравятся любимцам.

Вы можете выбрать продукцию, произведенную в разных странах или в России. Приобретая питание для ваших любимцев, можете подобрать из представленного разнообразия продукцию для решения именно тех задач, которые поставил перед вами ветеринар.

Вашему вниманию предлагаются рационы, разработанные только проверенными поставщиками. На каждый вид продукции имеются документы, подтверждающие высокое качество и полезность. В продаже большое разнообразие сухих кормов и мясных консервов.

Многочисленные отзывы покупателей говорят о прекрасном самочувствии их воспитанников при кормлении рационами, приобретенными на сайте ЗооУрал.

Чтобы не получить непредвиденные расходы в дальнейшем, не стоит экономить на кормах сейчас.