Кассетные жалюзи, особенности и основные виды

Кассетные жалюзи – это один из наиболее распространенных и востребованных вариантов стильно и красиво оформить стеклянную перегородку, окно или дверной проем. Существует несколько разновидностей таких систем, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Кассетные жалюзи и их конструкция

Кассетные жалюзи создавались изначально для металлопластиковых окон, но могут устанавливаться на любые оконные проемы и системы. Обусловлено их конструкционными особенностями. Главными составляющими являются:

Короб (кассета);

Горизонтальные ламели или сплошное полотно;

Пружина;

Противовес;

Система управления, состоящая из шнуров, фиксаторов, стопоров.

Принцип действия изделия заключается в том, что при необходимости жалюзи сворачиваются в рулон и прячутся в коробе-кассете, и наоборот быстро разворачиваются на необходимую длину.

Классификация

Кассетные жалюзи подразделяются по нескольким условиям.

1) По конструкции короба (плоские, круглые, угловые).

2) По способу крепления. Могут монтироваться к стене, потолку, пластиковому окну, в проем.

3) Из каких материалов изготовлены ламели или это сплошное полотно. Для ламелей чаще всего применяют легкие породы древесины (например, бамбук), пластик, нетканое полотно, алюминий.

4) Способу управления (ручной, с помощью пружины и автоматический).

5) В зависимости от способа собирания ламелей или ткани. По принципу лесенки или сворачивание в рулон.

Плюсы и минусы данных систем

Популярность и востребованность кассетных жалюзи объясняется их функциональностью универсальностью и широким ассортиментом. Специалисты выделяют ряд преимуществ их применения:

Простота монтажа и обслуживания;

Компактность;

Хорошо вписываются в интерьер помещения;

Многофункциональность – декоративные свойства, защита от солнечных лучей, могут выполнять и антивандальные функции.

Простота управления;

Защищают окна, стеклянные перегородки или дверной проем от попадания грязи, пыли жира и так далее;

Длительный срок службы;

Возможность подобрать в необходимом цвете и стиле.

При создании данных систем, разработчики постарались максимально учесть все тонкости и нюансы. Поэтому очень важно грамотно подобрать изделие. Например, для мансардных окон и откидных систем рекомендуется выбирать миникассеты, в которых направляющие расположены по бокам. Если предполагается большой угол раскрывания, то лучше отдать предпочтения системе UNI 1, хоть они и уменьшают световой проем, а система UNI 2, зато может устанавливаться независимо от формы штапиков, но несколько будет ограничивать угол открывания.

Еще один нюанс, при креплении на створку, не получится открыть окно, а затем прикрыть его с помощью жалюзи. Но это возможно при монтаже на потолок или в проем.

Несколько советов от профессионалов

Специалисты рекомендуют для кассетных жалюзи, где используется достаточно тяжелое полотно, крепление осуществлять с помощью саморезов и дюбелей. Ухаживать за ламелями достаточно просто с помощью пылесоса или протирать влажной тряпкой. При необходимости можно использовать моющие и чистящие средства. Выбирать горизонтальные жалюзи необходимо в соответствии с конструкцией самого окна, режимами его открывания, а также от общего стиля интерьера.

Правильно подобранные и установленные жалюзи кассетного типа эффективно защитят помещения от избыточного солнечного света, посторонних взглядов и сделают его еще уютнее и комфортнее.