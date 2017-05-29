Витамины и витаминные комплексы обрели большую популярность, особенно среди мужчин. Резкий рост популярности витаминных комплексов связан с тем, что на протяжении последних лет, людей всё больше стал привлекать спорт, здоровый и активный образ жизни. Нехватка витаминов крайне негативно влияет на общее состояние здоровья мужчины. Чтобы всегда чувствовать себя полным сил, иметь крепкий иммунитет, здоровую кожу и сердечно-сосудистую систему, необходимо следить за недопущением нехватки витаминов. В этой статье будет рассмотрен вопрос выбора витаминного комплекса для мужчин, а также другие, не менее интересные моменты.

Самые необходимые витамины

Для поддержания мужского организма в тонусе, мужчина каждый день должен принимать комплекс витаминов. Это позволит изо дня в день укреплять иммунитет, повышать выносливость и концентрацию мужчины на ежедневных делах. Итак, какие витамины лучше принимать мужчинам?

Витамин «E». Витамин очень важен как для мужчин, так и для женщин. Он играет важную роль в защите клеточной мембраны сперматозоидов и препятствует в разрушении половых клеток. Витамин содержит вещество под названием «Токоферол». Чтобы иметь здоровую половую систему, мужчина должен употреблять не менее 10 мг токоферола в сутки. Источниками данного витамина является растительное масло, семечки и орешки. Витамин «C». Данный витамин играет важную роль в формировании крепкого иммунитета и защищает всю генетическую информацию мужской половой клетки. Чтобы не допустить дефицита витамина, рекомендуется употреблять сладкий болгарский перец, капусту и фрукты. Витамин «A». Вещество «Ретинол», которое представляет данный вид витамина, отвечает за здоровье кожи, рост волос и остроту зрения. Также это вещество отвечает за состояние кожного покрова полового члена. Продукты питания, которые содержат больше всего ретинола – это морковка, молоко, печень и тыква. Витамины группы «B». Вещество «Пиридоксин», содержащиеся в витаминах данной группы, отвечает за здоровье нервной системы, принимает участие в обменных процессах мужского организма. Дефицит этого витамина крайне негативным образом сказывается на самочувствии мужчины, вызывая раздражительность и слабость всего тела. Больше всего витаминов данной группы содержится в молоке, крупе, мясе и орехах. Витамин группы «P». Чаще всего витамин назначается мужчинам, имеющим проблемы с работой сердца. Главное вещество, содержащиеся в витаминах данной группы называется «Рутин», оно способствует замедлению сердечного ритма и нормализует кровоснабжение жизненно важных органов. Данный витамин положительным образом влияет на работу половой системы и улучшает рост мышц (для людей, занимающихся спортом).

Витаминные комплексы

Большая часть людей не знает, какие витамины лучше принимать мужчинам и какого именно витамина не хватает их организму. В таких ситуациях на помощь приходят специальные витаминно-минеральные комплексы. Они содержат все компоненты и витамины, способные придать мужчине силу, выносливость и стрессоустойчивость. Сейчас мы рассмотрим 3 наиболее популярных, а главное, эффективных витаминных комплекса, которые пользуются большой популярностью среди мужчин, имеющих проблемы с дефицитом витаминов.

«Алфавит». Препарат пользуется большой популярностью и имеет высокий рейтинг на фармацевтическом рынке. Комплекс содержит самые крайне необходимые для мужчины витамины, которые благоприятным образом влияют на мужской организм, в частности на выносливость, нервную систему и «мужскую силу». «Велмен». Препарат содержит корень женьшеня, чеснок, витамины и минералы, крайне полезные для мужского организма. Данный витаминный комплекс назначается при стрессах, постоянных головокружениях и головных болях. «Дуовит». Исходя из отзывов мужчин, приобретающих и употребляющих витаминные комплексы, Духовит – это лучший препарат для мужчин, испытывающий дефицит с витаминами. Дуовит содержит 12 важных для мужского здоровья витаминов и 6 минералов.

Заключение

В этой статье мы разобрали вопрос о том, какие витамины крайне необходимы для мужского организма, а также рассмотрели самые популярные и эффективные средства, витаминно-минеральные комплексы. Помните: вредные привычки (употребление алкоголя и курение) мешают усваиваться витаминам. Поэтому знайте, что ведение здорового образа жизни – это основной принцип, которого нужно придерживаться людям, употребляющим витаминные комплексы.

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