Как обезопасить себя от обмана продавцов бытовой техники?

По Сафонов Сергей -
19:03
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Вы пришли в магазин за холодильником, а вернулись домой с морозильным шкафом, кофемолкой и набором ножей?

Эта статья расскажет, в какие ловушки продавцов можно попасться и как такие капканы обезвредить.

Первая ловушка – умение продавца убедить в необходимости приобретения лишней техники или маловыгодной страховки: «Если купите три холодильника, то четвёртый получите за полцены!» Это возможно потому, что стоимость дополнительных товаров или услуг заложена в цену покупки, или магазин желает увеличить оборот и, заодно, избавиться от устаревшей продукции. И никакой экономии для вас нет. Напомните себе за чем вы пришли, и что лишние траты не нужны.

Второй капкан. Продажа более дорогой техники с набором ненужных дополнительных функций. Спросите себя, в какую сторону изменилось отношение к будущей покупке после общения с обаятельным продавцом, оцените его влияние на себя. Вы по-прежнему желаете купить экономичную технику? Или возникла необходимость в дополнительных расходах ради приобретения бытовых приборов, имеющих полезные функции, о которых вы раньше не знали или не представляли себе их пользу. Консультант должен не только расхваливать возможности техники, но и сообщать о её недостатках.

Третья ловушка похожа на предыдущую – предложение брендовой техники и непременно «белой сборки». Убеждать в покупке определённого бренда продавцу выгодно потому, что ему может выплачиваться дополнительная премия, связанная с брендовой продажей. Или, что гораздо хуже, консультант пытается сплавить лежалый товар или его совет основан на личном опыте и предпочтениях. Эксперт должен удовлетворить потребности покупателя, а не продавать имидж или личный вкус. Спросите продавца о технике других производителей, имеющей такие же функции. Вы сможете обезвредить эту ловушку, если сопоставите необходимый функционал и цены у разных производителей. Консультант не даёт разностороннюю информацию – значит он не честен с вами.

Акция! Это последняя западня. Но справиться с ней легче, чем с предыдущими. Зайдите на страницы нескольких интернет-магазинов или в ближайшие торговые центры и сравните цены. Вы узнаете, действительно ли это подлинная «скидка» или «распродажа», вызванная, к примеру, сезонным снижением цен или обновлением ассортимента товара.

Подытожим ваши приобретения из этой статьи:

  • Помните за какой техникой вы пришли и не соглашайтесь на покупки «вдогонку».
  • Подготовьтесь и определитесь с покупкой заранее, просмотрите в интернете информацию о бытовой технике, которая вас интересует. Также желательно почитать информацию о том, какая техника ломается чаще. Например, если у вас есть знакомый мастер по ремонту стиральных машин, то вы можете уточнить информацию у него.
  • Не совершайте импульсивных покупок, дайте себе время подумать.

Не бойтесь всех продавцов подряд, среди них есть те, кто на светлой стороне силы. Добра вам и удачных покупок!

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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