Как и кем выполняется нотариальный перевод документов?

Для того, чтобы ваши русскоязычные документы имели юридическую силу за рубежом, нужно выполнить их нотариальный перевод. Обратите внимание, что существует три варианта:

Самостоятельный – когда человек сам переводит документ, излагает его содержание на бумаге и подписью визирует соответствие оригиналу. Такой вариант применяется очень редко.

Официальный – когда владелец обращается в бюро переводов и получает профессиональный перевод, на котором бюро ставит свой штамп, а специалист, выполнивший работу, – свою подпись. Такой вариант подходит для большинства коммерческих организаций.

Наконец, нотариальный – когда нотариус дополнительно свидетельствует тождественность содержания на языке оригинала и в переводе. Этот вариант является универсальным, подходит как для коммерческих, так и для государственных структур практически без исключений. Подробнее о сфере применения этого варианта рассказано на сайте lexakova.ru

Как выполняется данная процедура?

По информации специалистов нотариальной конторы Lexakova.ru, для изготовления нотариального перевода требуется прохождение двух фаз:

Подготовка документа профессиональным бюро. Профессионал излагает суть документа на нужном клиенту языке и передает нотариусу на удостоверение. Как правило, бюро и нотариальные конторы работают в тесном сотрудничестве, иногда даже при нотариальных конторах могут быть штатные переводчики, так как сам по себе нотариус редко имеет необходимую квалификацию.

Готовый документ удостоверяется нотариусом. Для этого ставится специальный штамп, где указывается, что содержание отвечает содержанию оригинала. С таким штампом бумага приобретает такую же юридическую силу, как и оригинал документа. По сути, эту операцию можно сравнить с нотариальным заверением копии, только с тем отличием, что изменяется язык.

Можно ли принести нотариусу собственный вариант перевода?

Такой вариант не практикуется, так как нотариус должен точно знать, что работа выполнена квалифицированным специалистом. Если нотариус сам не является лингвистом и не имеет достаточных навыков для проверки (что бывает очень редко), в подобной просьбе клиенту будет отказано.

Поэтому если вам нужно подготовить документы к применению за рубежом, не стоит тратить время и пытаться перевести их самостоятельно. Гораздо продуктивнее будет сразу обратиться в нотариальную контору, где среди услуг указан нотариальный перевод.