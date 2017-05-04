Что подарить девушке на 20 лет?

Если девушке исполняется 20 лет, то этот праздник невозможно не отметить. Если вас пригласили на торжество, то стоит позаботиться о выборе подходящего подарка. Вы сможете приятно удивить виновницу торжества, но для этого придется приложить определенные усилия.

Портрет

Такой подарок приведет в восторг любую девушку. Вы можете нарисовать ее портрет самостоятельно, если обладаете соответствующими умениями. В другой ситуации обращайтесь за помощью к художникам, которые сделают все быстро и профессионально. Поверьте, такой портрет станет достойным украшением комнаты девушки.

Сережки

Красивые серьги станут удачным подарком для каждой представительницы слабого пола. Ассортимент украшений настолько широкий, что можно подобрать любой вариант. Не обязательно приобретать дорогостоящие серьги из золота, ведь девушке может понравиться и обычные серебряные украшения. Главное, чтобы они были стильными и изысканными.

Косметичка

У каждой девушки очень много косметики, которую нужно куда-то складывать. Именно поэтому ей необходима косметичка, которая позволит поддерживать порядок в доме. Этот аксессуар должен быть не только вместительным, но еще и стильным. Только в таком случае он понравится каждой девушке.

Цветы

Конечно, красивые букеты еще никто не отменял. Однако можно отказаться от банальных решений, сделав выбор в пользу инновационной розы. Роза под колпаком отличается тем, что она прослужит намного дольше. Это прекрасный вариант, который украсит интерьер любого помещения. К тому же, за такой розой не потребуется специальный уход.

Сертификаты

Вы можете подарить девушке сертификат в салон красоты, чтобы она уделила своей внешности время. Также идеальным подарком станет абонемент в спортзал или в бассейн. Он подойдет для девушек, которые следят за своей фигурой. Можете подарить девушке на 20 лет сертификат на прыжок с парашютом, если она любит экстрим.

Романтический ужин

Если речь идет о вашей любимой девушке, то можете устроить для нее романтический ужин. Это идеальный вариант, так как вы сможете обсудить все вопросы в спокойной обстановке. Если вам некогда накрывать на стол, то закажите ужин в роскошном ресторане.

Все эти варианты станут уместными в том случае, если девушке исполняется 20 лет. Вы сможете подключить фантазию, чтобы сделать ей оригинальный подарок. Девушка оценит тот сюрприз, который был преподнесен от всего сердца.