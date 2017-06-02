Аренда манипулятора

Транспортно-сервисная компания «Эвакуатор –манипулятор» предлагает аренду манипуляторов различных моделей и грузоподъемности.
Манипуляторы востребованы компаниями и частными лицами, осуществляющими деятельность в области:
- Строительства и ремонта.
- Логистики.
- Производства.
- Торговли и ее обслуживания.
- В бытовых целях (например, для перемещения негабаритных грузов, бытовок и т. п.).
Манипуляторы позволят быстро и эффективно решить задачи по:
- транспортировке грузов различных габаритов и массы;
- их погрузке;
- разгрузке.
Виды грузов, продукции, с которыми работает манипулятор, разнообразны: от дерева до бетонных колец и т. д., масса которых превышает 100 кг.
Конструкционные особенности манипулятора
При всем разнообразии моделей и их функционала, основа конструкции такого оборудования – погрузочный модуль, кран со стрелой. Устройство закрепляется на специальной платформе, роль которой может выполнять грузовик или специализированная техника.
Преимущества и выгоды аренды манипуляторов, погрузчиков
Это универсальная и незаменимая техника, достоинства которой заключаются в ее функциональных характеристиках. Она позволяет:
– быстро и безопасно переместить сложные и тяжелые грузы на большие расстояния;
– произвести точную и бережную погрузку/разгрузку, не нарушив целостности и функционала перемещаемых объектов;
– выполнять маневры даже в условиях недостаточности места для проведения работ, например, в районах плотной городской и сельской застройки;
– под управлением опытного специалиста совершать манипуляции со стрелой любой степени сложности оперативно и эффективно;
– сочетать функционал сразу нескольких технических средств, являясь универсальным оборудованием во многих сферах и отраслях.
Не всегда и не всем организациями и лицам необходимы манипуляторы на постоянной или регулярной основе. Для решения разовых или периодических задач выгоднее воспользоваться арендой манипулятора. Ее сроки, стоимость, иные значимые условия сделки оговариваются в соглашении между сторонами. Гибкие условия позволяют оговорить оптимальные параметры аренды.
Наиболее значимыми критериями подбора техники станут:
- Грузоподъемность.
- Тип платформы, на которой работает манипулятор. Ее выбор будет зависеть от особенностей местности, где планируется проводить работы, массы груза и иных значимый условий.
- Длина стрелы.
- Объем выполняемых работ и их специфические характеристики.
- Сроки, на которые планируется взять оборудование в аренду.
- Бюджет, планируемый под решение задачи.
Уход, обслуживание и заправка осуществляются на базе стандартных алгоритмов.