К вопросу о довузовском военном образовании

Минобороны продолжает совершенствовать довузовскую подготовку молодежи. Об этом свидетельствует появившаяся в СМИ информация, что в военном ведомстве России рассматриваются планы по увеличению количества Суворовских военных училищ и кадетских корпусов для подготовки элиты офицерского корпуса Вооруженных сил РФ. Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении сети этих военно-учебных заведений с 17 до 20, “в том числе планируется создание одного кадетского корпуса, в котором будут учиться девочки-сироты – дети погибших военнослужащих”, – сказал представителям СМИ источник в Минобороны РФ.

В постсоветской России уделяется очень мало внимания воспитанию патриотических традиций среди детей и молодежи. По официальным данным, в Суворовских военных училищах (СВУ) и кадетских корпусах (КК) обучается более 8 тыс. человек. Если будет увеличение их количества до 20, то общее число потенциальных кандидатов в офицеры увеличится до 10 тыс. При этом ежегодно будут выпускаться из СВУ и КК более 2,5 тыс. человек. По официальным данным Минобороны РФ, 80% из их числа становятся офицерами.

Чтобы улучшить подготовку в СВУ и КК в Минобороны наряду с увеличением количества этих учебных заведений отрабатывается два варианта реформирования Суворовских (Нахимовских) училищ и кадетских корпусов.

По данным СМИ, один из вариантов предусматривает увеличение срока обучения воспитанников с нынешних трех лет до шести-семи. С этой целью в 2009 году в Уссурийском Суворовском военном училище начнется эксперимент.

Второй вариант реформирования связан с сокращением срока обучения воспитанников с нынешних трех лет до двух.

“Сторонники такого варианта считают, что в Суворовские училища следует принимать юношей, которые закончили уже 9 классов общеобразовательной школы и имеют достаточные представления о будущей профессии военного”, – поясняют в МО РФ.

В Минобороны отметили, что в итоге только в нескольких Суворовских училищах и кадетских корпусах будут увеличены сроки обучения воспитанников, а в остальных учебных заведениях срок обучения будет сокращен до двух лет. Отмечается, что уже сейчас Минобороны совместно с Минобрнауки разрабатывают единые нормативы финансирования, единые нормы питания, единую форму одежды и знаки отличия, а также определяют единые условия приема и обучения, другие стандарты для юных суворовцев, нахимовцев и кадетов. Видимо, это сделано правильно, ведь СВУ и КК имеют и другие силовые структуры – МВД, МЧС, ФСБ.

Первые Суворовские военные училища были созданы в СССР в 1943 году. С 1 декабря 1943 года в девяти Суворовских военных училищах приступили к учебе 4,5 тыс. мальчиков (по 500 человек в каждом) – в основном детей погибших воинов-фронтовиков, партизан, советских и партийных работников. Суворовцы обучались в течение 7 лет и находились в условиях закрытого пансиона. В 1995 году президент России подписал распоряжение №155 о расширении сети этих военно-учебных заведений. В настоящее время в системе Минобороны действует 17 военно-учебных заведений, в том числе Суворовских военных училищ – восемь, одно Нахимовское военно-морское училище, одно Московское военно-музыкальное училище, а также семь кадетских корпусов. Кроме этого в системе Минобрнауки действует около 80 кадетских школ (школ-интернатов), основными целям которых является патриотическое воспитание подрастающей молодежи. В воинских частях МО РФ разрешено содержать сирот-воспитанников от 12 до 18 лет. В настоящее время, по данным военного ведомства, в ВС РФ насчитывается 242 воспитанника этого возраста.