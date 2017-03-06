Услуги андролога в государственных и частных клиниках

Андрология – это раздел медицины, который изучает борьбу с заболеваниями мужской половой системы. Патологии, которые она лечит, считаются широко распространенными, потому мужской врач востребован в любой клинике.

Причины обращения к андрологу

Заболевания мочеполовой системы могут носить скрытый характер и долгое время никак себя не проявлять. Поэтому каждый мужчина должен проходить ежегодный профилактический осмотр. Особенно это касается старшего поколения, так как риск увеличения простаты с возрастом повышается в разы. Наиболее часто люди обращаются к специалистам по следующим причинам:

Импотенция – заболевание бывает из-за инфекции, нарушения метаболизма, психологических проблем, воспаления;

Метаболический синдром – часто люди не знают названия своему состоянию, которое сопровождается избыточной полнотой и гормональными нарушениями;

Мужское бесплодие – в подавляющем большинстве случаев патология имеет скрытых характер и не вызывает физического беспокойства;

Климакс – это нормальный процесс старения, который, однако, можно замедлить с помощью лечения и здорового образа жизни;

Преждевременное семяизвержение само по себе не является заболеванием, однако вызывает моральную неудовлетворенность личной жизнью.

Многие мужчины приходят к врачу только тогда, когда проблема уже очевидна. В большинстве случаев причиной становятся заболевания, нарушающие спокойствие личной жизни, или неприятные физические ощущения.

Своевременное лечение и качество жизни

Не стоит откладывать до последнего поход к андрологу. Это общепризнанный факт, что чем раньше обратишься к врачу, тем проще будет решена проблема. Имеется в виду целый комплекс аспектов. Лечение затянувшейся болезни чревато долгими сроками выздоровления, большими денежными затратами, неприятными физическими ощущениями и даже болями. У больного резко ухудшается качество жизни. Он испытывает физический дискомфорт и проблемы интимной жизни.

Для того, чтоб спокойно пройти плановый осмотр, нужно просто узнать точные цены и записаться на прием. Если явные признаки патологии отсутствуют, то андролог ограничится осмотром и диалогом с пациентом. Людям старше 40 лет стоит один раз в два года настоять на УЗИ, так как ряд скрытых заболеваний можно выявить только так.

Чаще всего у пациентов предпенсионного возраста анализы и осмотр выявляют аденому простаты или мочекаменную болезнь. В особой зоне риска также люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, так как для них высока вероятность заражения инфекцией.