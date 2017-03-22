Основные функции и особенности бордюров от отечественного бренда «Плифорт»

Для защиты дорожного полотна и разграничения пешеходной и проездной части используется дорожный бордюр. Бордюр не только выполняет защитную функцию, но и может использоваться при создании ландшафтного дизайна частных домов, загородных угодий общественных мест (парки, открытые развлекательные центры и т. д.).

Зачем нужен дорожный бордюр?

Дорога не может считаться завершенной, если во время ее обустройства не использовался дорожный бордюр. Также эти изделия выполняют следующие функции:

Отделяет пешеходную зону. Позволяет разграничить территорию общественных мест на полезные зоны (парковка, площадки, пешеходные дорожки и т. д.). Делает дизайн завершенным.

Для всех этих целей требуется бордюр разных размеров и плотности. Тротуарный бордюр миниатюрнее и легче, он создает упор для кладки тротуарной плитки. Бордюр дорожный массивный и плотный, ведь он ежедневно подвергается сильному давлению и механическому воздействию.

В любом случае при отсутствии бордюров неминуемо разрушается асфальт, нарушается геометрия кладки плитки, повышается износ дорожного полотна. Чтобы избежать этих проблем стоит заказать бордюр дорожный на заводе ООО «КК-777», который выпускает железобетонные изделия под собственным брендом «Плифорт».

Основные характеристики дорожного бордюра от бренда «Плифорт»

Если вы ищите действительно качественный бордюр от производителя, то выбирайте из ассортимента бренда «Плифорт». Весь дорожный бордюр, произведенный на заводе ООО «КК-777», отличается следующими характеристиками:

Продукция производится на собственном оборудовании, что оказывает положительное влияние на ее стоимость.

Производство дорожных бордюров контролируется на всех этапах, что позволяет создавать изделия высокого качества.

Для производства используются высококачественные материалы, поэтому бордюр «Плифорт» не боится климатических изменений, механического воздействия. Он не трескается и не крошится даже после длительного использования, отличается износостойкостью.

Вся продукция, представленная в ассортименте, соответствует ГОСТ.

Почему стоит заказать дорожные бордюры на заводе ООО «КК-777»?

Помимо отличного качества завод обеспечивает для своих клиентов огромный спектр сервисных услуг, облегчающие совершение покупки:

Большая сеть офисных, складских и производственных помещений.

Гарантия качества на все виды продукции.

Помощь во время выбора и монтажа ЖБИ.

Услуги по доставке заказов в любую точку РФ.

Завод создает действительно качественную продукцию, которая пользуется огромным спросом в своем сегменте. Ежегодно с конвейеров завода сходят тысячи единиц ЖБИ изделий, которые тут же разлетаются по всем регионам России.