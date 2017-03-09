О переезде — предметно

Скорость переезда и его безопасность для перемещаемого имущества в значительной степени зависят от качества выполнения подготовительных работ. Позвольте дать вам несколько рекомендаций от профессиональных такелажников, придерживаясь которых вы организуете именно такой – быстрый и безопасный — переезд офиса вашей компании или цеха вашей фабрики «к новому месту службы». Советы могут показаться простыми, предлагаемые действия – давно известными всем, но лишний раз напомнить общие моменты представляется целесообразным.

Во-первых, за несколько дней до времени «Икс» обязательно обратитесь в профессиональную такелажную компанию и закажите оказание её услуг по перемещению вашего имущества. Не уповайте на то, что в последний момент найдёте несколько крепких телосложением мужчин, которые не откажутся выполнить необходимые такелажные услуги по перевозке мебели, оборудования, документации — словом, всего, что составляет ваше предприятие. Выполнить-то они эту работу, может быть, и выполнят и, как говорил классик, в очень короткий срок, но вот качество их работы будет под большим вопросительным знаком.

Поэтому, планируя переезд, непременно свяжитесь с профессиональными такелажниками. Преимуществ сотрудничества с ними существует множество, например, помимо прочего, вы сможете предъявить договор с такелажной компанией в налоговую инспекцию для снижения размера налогооблагаемой прибыли. Вы наверняка понимаете, что прораб «летучего отряда» случайных грузчиков подобного документа вам не выдаст.

Во-вторых, обязательно назначьте лицо, ответственное за переезд. Это должен быть достаточно активный сотрудник вашего предприятия, а не кто-то из дам бальзаковского возраста, не нужных пока в бухгалтерии. Назначенный сотрудник должен располагать всей полнотой информации по переезду: что конкретно перевозится, по какому адресу, в какие сроки должна быть выполнена перевозка негабаритного оборудования и остального имущества. Если ответственный сотрудник будет этой информацией владеть в полном объёме, то ему будет легче организовать подготовительные мероприятия, а во время самого переезда – проще взаимодействовать с такелажниками. Кстати, именно на этого человека можно возложить обязанности по установлению контакта с такелажной компанией с тем, чтобы сотрудник вёл переезд от начала и до конца.

В-третьих, и это самое важное, зависящее от вас, точнее говоря, от деловых качеств назначенного вами сотрудника, — успех проведения подготовки к переезду. Советы здесь элементарные, но следование им позволит вам не только быстро погрузить-выгрузить перевозимое имущество, но и в сжатые сроки приступить к работе на новом месте. Первый совет касается подготовки к перемещению документации. Поместите её в картонные коробки и обязательно напишите на них сопроводительную информацию – что в коробке и для кого предназначено. Желательно указывать фамилию начальника подразделения, в чьём ведении находится данная документация. И второе – оборудование.

Перевозка оборудования любого вида – заводских тяжёлых станков, испытательных стендов автосервисов, компьютерной техники простенького офиса — требует высокой исполнительской квалификации. Вначале необходимо произвести демонтажные работы оборудования и надлежащую его упаковку. Затем вынести оборудование из помещения и погрузить его на борт автомобиля. А в конечном пункте выполнить обратные операции. С высоким качеством все эти действия выполнят только профессиональные такелажники. Опыт, приобретённый сотрудниками такелажной компании, позволяет им перевозить оборудование разной сложности.