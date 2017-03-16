Геодезические работы в Киеве — с помощью каких приборов проводятся исследования и где лучше заказать эту услугу?

Геодезия дословно переводится как межевание или деление земельного участка. Инженерная геодезия — это проведение измерительных работ, являющихся частью инженерных изысканий во время строительства, перед строительством во время проектирования или во время эксплуатации инженерных сооружений любого типа.

Также геодезические измерения выполняются при разработке ископаемых и как часть археологических или геологических исследований. Попросту говоря, это измерение площади поверхности земли, кубатуры наслоений, структуры слоев и составление итогового отчёта в виде плана-карты установленного масштаба, с помощью которого застройщики или хозяин земельного объекта может реализовать потенциал участка с большей продуктивностью.

Для чего нужны геодезические измерения?

Точные геодезические измерения необходимы для перенесения данных об участке в цифровой формат. Также с помощью геодезических измерений возможно точное определение межевых контуров участка, что в итоге позволит определить и стоимость земли для приватизации или продажи, и сумму арендной платы за неё.

В стоимость геодезических услуг входят, прежде всего, размер площади, которую требуется изучить, а также индивидуальные требования заказчика, которые он выдвигает во время переговоров с фирмой-исполнителем.

Каким образом проводятся геодезические работы?

Геодезические изыскания проводятся с помощью сложных электронных приборов: тахеометров и GPS-приемников.

Тахеометр — это лазерный измеритель для геодезических нужд, который, в зависимости от модели, с помощью разности фаз отражённого и испускаемого луча или по времени его прохождения (это в самых современных моделях) определяет расстояние и кубатуру наслоений на участке. Полученные параметры отправляются на персональный компьютер (если используется инструмент, который не оборудован запоминающим устройством), после чего создается 3D модель обследуемого участка.

GPS-приемник — это устройство, которое определяет по силе сигнала спутников, находящихся на геостационарной орбите, собственное местоположение. Для того, чтобы GPS-приемник работал с минимальной погрешностью, требуется контакт минимум с тремя спутниками, но чаще всего оборудование улавливает сигнал 7-13 спутников.

Изначально GPS-навигация была разработана американскими военными для корректировки военных целей. С течением времени технологии перешли в мирную жизнь, теперь GPS-система используется в таких сферах как:

— навигация;

— слежение;

— охранные системы;

— геодезические измерения;

— картография, прочее.

Где проводится геодезия — цена юридического спокойствия владельца земельного участка или объекта недвижимости?

Фирма ООО «Геотоп» — официально зарегистрированная компания, имеющая лицензию на проведение геодезических изысканий. Кроме геодезических работ, ООО «Геотоп» проводит также и геологический мониторинг состава грунта в качестве части предстроительной подготовки или подтверждения безопасности перепланировки старого здания на основе уже существующего фундамента.

Итоговый картографический отчет по геодезическим исследованиям, проведенным фирмой, представляет собой не только фактологическую, но и юридическую ценность. При возникновении сложных юридических коллизий или спорных моментов, отчет по геодезическим изысканиям, проведённым нашей фирмой, может служить частью доказательной базы в суде. Именно поэтому вовремя проведённая геодезия участка — цена юридического спокойствия его владельца.

Фирма ООО «Геотоп» используют для геодезических изысканий только самое современное оборудование, которое ежегодно проходит государственную сертификацию. Каждый специалист, работающий в нашей компании, регулярно проходит переаттестацию для подтверждения квалификационного уровня.

Комплексные геодезические изыскания — стоимость в Киеве и области

Итоговая стоимость геодезических изысканий будет зависеть от конечной задачи, поставленной заказчиком. В среднем цена геодезических изысканий, проводимых нашей фирмой, будет составлять около 200 гривен за одну сотку или за конкретный точечный объект.

Все геодезические работы, которые проводятся в Киеве, Киевской области или любом другом регионе регулируются рамками государственного законодательства, а итоговый результат выдается в виде электронного или/и бумажного отчета.

Кроме топографических съемок для определения масштаба и прочих геодезических надобностей, специалисты нашей фирмы могут провести детальный мониторинг коммуникационных систем, начиная от водопровода, заканчивая телефонными линиями. Мы работаем с площадью от 10 соток до 560 га. Мы можем измерить и небольшой фундамент жилого дома коттеджного типа, и комплексно исследовать крупную фабрику или завод.

Компания несет персональную юридическую ответственность за предоставленные заказчику результаты.