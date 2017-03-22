Дренаж фундамента: проблемы и советы

На движение грунтов влияют только два фактора: гравитация/давление, которое является движущей силой, и влага, которая служит катализатором. Чем больше влаги, тем подвижнее грунты. И если на гравитацию человек повлиять не в состоянии, то отвести воду от своего дома или дачи – вполне посильная задача. Таким образом, катализатор будет удален, и грунт станет статичным и безопасным.

Чем опасны влажные грунты для фундамента

Удаление избытка влаги занимает до 50% функционала всех строительных материалов и мероприятий по защите. Лишь единицы материалов требуют влажной среды – остальные 98% предназначены для эксплуатации в сухих условиях или при нормальной влажности.

Тысячелетний опыт строительства позволил определить, что и в древние времена и в современности есть два основных фактора опасности для фундамента akvakomplekt.com/drenazh-fundamenta/ со стороны влажного грунта.

Пучинистость – деформация грунтовой массы при циклах замерзания-оттаивания. В этом случае влажный грунт практически невозможно остановить. Его поведение совершено непредсказуемо вплоть до прямого физического разрушения стен фундамента (трещин).

Работа влаги. Вода внутри почвы – химически активный агент, который проникает в строительные материалы и способствует их промерзанию при сезонных циклах, что также ведет к разрушению.

Чтобы не потребовалась откачка грунтовых вод, обезопасить дом от описанных проблем может правильно устроенная система дренажа фундамента.

Как выглядит дренаж фундамента

Перфорированные трубы – дрены – закладываются на расстоянии 600-1000мм от стены фундамента в траншеи и засыпаются щебнем, а затем грунтом. Уровень заложения обычно на 300-800мм глубже нижней точки конструкции.

Над поверхностью земли обязательно есть ревизии водоприемных колодцев для периодической очистки (промывки) дрен. Если местность не позволяет устроить естественный сброс воды, на участке размещают накопительный бак или автономную систему очистки.

Нюансы, которые нужно знать при устройстве дренажа фундамента

Главная ошибка, которую чаще всего допускают домовладельцы в случае описанных выше событий – попытка реконструировать или усилить фундамент, не решив проблему с водой. При этом даже поврежденный фундамент прослужит в разы дольше, если потратить один сезон на отведение от него грунтовых вод. На «спокойном» обезвоженном основании дом или дача будут в полной безопасности, что позволит выиграть время для обдумывания и принятия дальнейших мер.

Вторая ошибка – экономия на профессионалах. Попытка сделать дренаж фундамента силами «универсальных мастеров» в 50% случаев оборачивается деньгами, закопанными в землю – в прямом смысле. Достаточно одной неверной цифры в расчетах, незаметного обстоятельства, нюанса рельефа или местности, чтобы после обратной засыпки траншей обнаружить, что система не работает.