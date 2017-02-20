Подмосковный жилой комплекс «Олимпийская деревня Новогорск», расположенный, соответственно, в районе Новогорск города Химки, представляет собой масштабный проект ведущего российского девелопера – ЗАО «Химки Групп». Одной из основных особенностей данного комплекса является то, что он соединяет между собой несколько ЖК в рамках одной территории и одной концепции – спортивно-образовательного направления инфраструктуры.

Центральный кластер, которым выступает «Олимпийская деревня Новогорск», помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, многие из которых – эксклюзивные, включает в себя более сотни частных домов с земельными участками и два многоквартирных дома, в настоящее время уже сданных в эксплуатацию. Остальные сегменты комплекса ориентированы на недвижимость квартирного типа. В Новогорске на квартиры цены соответствуют качеству элитного жилья: пентхаусы и квартиры бизнес-класса свободной планировки построены с использованием высококачественных материалов по наиболее передовым технологиям. То же касается непосредственно частных домов, многоквартирных зданий и объектов инфраструктуры жилого комплекса.

Расположение ЖК «Олимпийская деревня» привлекательно со всех точек зрения. До центра столицы от Новогорска можно добраться за несколько минут, в то же время комплекс находится на достаточном удалении от загазованной и шумной атмосферы мегаполиса – на живописных берегах реки Сходня в непосредственной близости к национальному парку, что обуславливает самые благоприятные экологические условия для проживания. Недаром некоторые районы «Олимпийской деревни» носят такие названия, как «Курорт» и «Олимпийская Ривьера».

Из окон и с веранд квартир Новогорского курорта открываются живописные виды на неиспорченный цивилизацией ландшафт, здесь есть все необходимое для отдыха на природе. Заядлым рыбакам, любителям поплавать на лодке и просто тем, кто предпочитает провести семейный уикенд на пикнике около воды, придется по душе, что комплекс расположен на берегах реки. Набережные оборудованы удобными спусками к воде, предусмотрена лодочная пристань. Для более аристократичного времяпрепровождения, чем пикник на берегу, неподалеку обустроено поле для гольфа.

Квартиры бизнес-класса в новогорской «Олимпийской деревне» – это отличный способ совместить комфорт элитного современного жилья с комфортом экологическим. Помимо этого, уникальная спортивно-образовательная направленность кластера «Олимпийская деревня» позволяет обеспечить детям гармоничное развитие в самых благоприятных условиях проживания.