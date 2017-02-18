Cветодиодные экраны

Успех рекламной компании определяется совокупностью организационно-технических моментов, где большая роль отводится презентационному наполнению. Аренда светодиодных экранов комплексно решает проблему визуализации информационных материалов, достойного рекламирования продукта, привлекательного преподнесения конкретного предложения.

Возможности визуальных технологий

Отображение актуальной информации в виде яркой, красочной картинки привлекает внимание аудитории, повышая лояльность и уровень доверия к рекламируемому продукту. Аренда светодиодных экранов открывает широкие возможности, в том числе:

Эффектное совмещение динамичных и статичных образов. Прокрутка на экране видео, графики и анимации. Индивидуальный график работы устройства, гибкая коррекция количества трансляций. Высокий контраст и яркость изображения, широкий угол обзора картинки. Наблюдение и управление экраном в режиме «онлайн».

Светодиодный экран разрешает проводить четкие, красочные трансляции в любое время суток, воздействуя на дальних расстояниях и всех направлениях обзора.

Соединив в себе лучшие параметры всех известных сегодня рекламных носителей, LED-экран становится аналогом: телевидения, воздействующего посредством фото и видео;

печати, размещающей текстовое наполнение посыла;

интернета, ведущего оперативный контроль контента;

билборда, удачно вписывающегося в атмосферу городских пейзажей.

Красочная, цветосочная картинка – эффективный носитель рекламной информации. Действуя тонко и ненавязчиво, динамичное изображение охватывает максимальное количество реципиентов – случайных прохожих, водителей, пассажиров общественного транспорта.

Светодиодное оборудование в аренду

Компания РlasmaОnline предлагает воспользоваться современными LED-экранами для продвижения услуг, товаров и идей своих клиентов — http://PlasmaOnLine.ru/svetodiodnye-ekrany. В стоимость аренды оборудования уже включена цена на:

1. Транспортировку светодиодного экрана в рамках г. Москвы.

2. Стандартную установку и последующий демонтаж оборудования.

3. Типовый набор проводов.

4. Крепление/стойку для LED-панели.

Дополнительно предлагается инженерный контроль и обслуживание трансляций на мероприятии, а также индивидуальные системы скидок и специальные предложения.

Аренда светодиодных экранов с сотрудниками РlasmaОnline – это просто, выгодно и удобно. Всего один звонок в нашу компанию позволит найти лучшее техническое решение стоящей перед клиентом задачи, выбрав выгодные пути реализации рекламы.

Стоимость арендной платы рассчитывается индивидуально, исходя из организационной сложности и продолжительности кампании.