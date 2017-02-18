Что представляет собой профессия косметолога

Профессия «врач-косметолог», которую позволяют освоить профессиональные курсы косметологов, стала самостоятельным явлением примерно в 2011 году. Но до этого момента можно было наблюдать лишь курсы повышения квалификации, ориентированные на дерматологов, осваивающих такое медицинское направление, как косметология врачебная.

Однако в настоящее время возникла некая путаница, которая касается не только самой специальности, но и понятия «курсы косметологов». Все это привело к появлению в данной сфере деятельности непрофессиональных косметологов, которые зачастую не имеют медобразования.

В свете всего вышесказанного хочется разобраться в том, какими должны быть профессиональные курсы косметологов, какое образование должны иметь специалисты и какими навыками должны обладать. Все это мы рассмотрим в рамках данного материала.

Образования врача-косметолога и его особенности

Дипломированные врачи-косметологи обязательно должны иметь за спиной 6 лет учебы в медицинском ВУЗе, пройти ординаторскую практику в течение 2-х лет, а также окончить курсы косметологов, связанных с профессиональной переподготовкой специалиста-косметолога в течение полугода.

Кроме того, желательно наличие различный сертификатов, свидетельствующих о том, что специалист прошел соответствующее обучение тем или иным методам работы с препаратами, освоил базовые и дополнительные косметологические методики и т.п.

Зачастую такими сертификатами многие псевдокосметологи украшают стены своего кабинета, как бы подтверждая свою квалификацию и свой профессиональный статус. Но у многих из них, по сути, отсутствует профессиональное разрешение на проведение соответствующих манипуляций и процедур. К тому же всегда можно при желании подделать такой диплом, что не составляет особого труда в отличие от документов гособразца.

К большому сожалению, сегодня это стало достаточно распространенным явлением, что обусловлено активной работой компаний, распространяющих свои косметические средства и по совместительство проводящие «квалификационные» курсы подготовки косметологов с последующей выдачей диплома или сертификата.

Конечно, не всегда обучение в частных заведениях является неквалифицированным, однако чтобы выяснить это, необходимо запросить у такой конторы список соответствующих разрешений на преподавательскую деятельность и выдачу сертификата своим ученикам.

Работа по медлиценции и без нее

Стоит хорошенько подумать над тем, какое образование способно подготовить настоящего специалиста: 9 лет профессиональной медицинской подготовки, либо прохождение сертификационных курсов в течение месяца без соответствующего медобразования.

По сути, специалисты с соответствующим образованием могут заниматься чистками, эпиляцией и проводить различные мероприятия по уходу за кожей лица и тела. Если же речь идет о неопытных медсестрах, которые стремятся прыгнуть выше собственной головы, то едва ли они смогут оказать такие услуги, как ботокс, контурная пластика, а также инъекции красоты на профессиональном уровне.

Ранее существовало такое понятие, как «косметички». Такие специалисты осуществляли покраску ресниц и бровей, а также чистку лица и восковую эпиляцию, на что им не требовалось наличие специальной лицензии.

Однако сегодня требования в данном контексте ужесточились, и теперь все перечисленные выше процедуры, кроме покраски ресниц и бровей проводятся исключительно квалифицированными специалистами, работающими в косметологическом кабинете и имеющие лицензию.

Медлицензия представляет собой документ, гарантирующий пациенту то, что косметологическое заведение, в которое он обратился, прошло все требуемые проверки и получило соответствующие разрешения на свою деятельность от компетентных органов, включая Роспотребнадзор. Все используемые препараты должны иметь нужные сертификаты, а работающие специалисты, соответствующие своему уровню сертификаты, лицензии на проведение тех или иных манипуляций и, конечно же, медицинское образование.