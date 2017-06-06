Формирование инфраструктуры для Евразии будущего: комментарий Владимира Якунина

Конечно, я не специалист в этом, но хотел бы сейчас вспомнить создание и железных дорог в Пакистане. Помните, был проект, один миллиард должен был идти из Инфраструктурного банка развития и 5,5 миллиардов из китайского правительства. Но потом отказались. Не потому, что банк плохо сработал, но потому, что этот проект очень серьезный. И мы должны думать о глобальных перспективах, а не только о национальных. Поэтому, опять-таки, еще раз хотел бы сказать. Речь идет не только о финансировании, не только о структурировании финансирования. Мы должны осознать масштаб проекта и то, что он требует нового подхода. Если мы будем каким-то образом лишь использовать существующие модели, эффективности не будет.
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