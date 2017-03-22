Женские кожаные куртки: мода 2017

Женские кожаные куртки

Как это неудивительно, но кожаные куртки являются самой универсальной верхней одеждой. Их носят и мужчины, и женщины разных возрастных категорий, а в молодежных субкультурах такое изделие становится чуть ли не культовой вещью. Современные дизайнеры предлагают массу вариантов таких курток, которые можно взять за основу для создания своего неповторимого стиля.

Модные куртки 2017 года

С наступлением весны куртки из кожи edem-room.ru/zhenskaya/zhenskie-kozhanie-kurtki/ становятся все востребование, ведь это привычная одежда для межсезонья. И в этом году производители порадовали разнообразием моделей, представив:

короткие прямые модели для молодежной аудитории с добавлением меха и без него;

удлиненные изделия, при этом наблюдаются противоположные тенденции: приталенные и прямые варианты;

кожаные жакеты с укороченным рукавом;

косухи;

ультракороткие «авиаторы».

Цветовое разнообразие

Забудьте о привычном черном или темно-коричневом цвете кожаных изделий, ведь эта весна вас порадует целой гаммой ярких оттенков. От огненно рыжих и красных до свежих голубых и светло-зеленых. Невероятно стильно смотрятся модели глубоких, насыщенных цветов – вишневого и бордо. Так что если ранее «разбавить» кожаную основу пытались аксессуарами, то сейчас сама куртка становится ярким акцентом в гардеробе женщины.

Выбор кожаной куртки по типу фигуры

Удачно подобранная куртка обеспечит вам восхищенные взгляды окружающих. Придерживайтесь советов стилистов, и хорошее настроение вам обеспечено. Так, женщинам с фигурой «песочные часы» специалисты рекомендуют модели, которые подчеркнут силуэт, выделят талию. Девушкам с силуэтом «груша» подойдет одежда до бедра, можно приталенная, но с обязательным акцентом в верхней части (декоративные элементы, объемный воротник). Женщины с узкими бедрами и широкими плечами должны делать акцент на нижней части, а пойдет им фасон в виде А-силуэта.

Удачные покупки

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