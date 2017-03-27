Виды наружной рекламы

Вывески и рекламные щиты в Екатеринбурге

В настоящее время рекламный рынок Екатеринбурга предлагает различные виды продуктов, используемых в целях продвижения тех или иных товаров. Наиболее распространенным маркетинговым методом привлечения клиентов является наружная реклама. Этот вид рекламы многообразен, благодаря чему он помогает достичь нескольких целей.

Задачи, выполняемые наружным типом рекламы, не зависят от габаритов рекламоносителя и способов размещения рекламного продукта.

Наружная реклама классифицируется на следующие виды:

Конструкции рекламного типа, которые располагаются неподалеку от объекта рекламы. Это всевозможные щиты, вывески, которые имеют некий указывающий момент. Поэтому потребитель без труда может добраться до указанного объекта. Сооружения, которые призваны «рассказывать» о конкретном проекте. Это может быть неоновая реклама, которую можно увидеть за несколько метров или буквы большого объема. Реклама в метрополитене г Екатеринбурга, которая представляет собой рекламную конструкцию с информационным наполнением и нацелена на массовое воздействие аудитории, является третьим видом медиа-носителя

Любой вид наружной рекламы должен иметь отличимые черты:

быстро увлечь потенциального потребителя своей привлекательностью;

легко восприниматься и запоминаться потребителям.

Реклама должна быстро запоминаться и надолго оставаться в голове каждого потребителя – это одна из самых важных ее задач.

Разновидности наружного типа рекламы



1.Световые короба. Это самый популярный элемент рекламы, которому свойственны различные формы размещения. Если усложнить конструкцию такого типа панель-кронштейнами, то можно получить не только «рассказ» об объекте, но и благодаря световым элементам – дополнительный свет в вечернее время.

2. Объемные буквы. Это самый яркий из всех представителей рекламного носителя. Многообразие применяемых материалов позволяет добиваться самых высоких результатов в плане продвижения товаров и услуг. Носителями могут быть пластик, металл, дерево и многое др.

3. Неон. Этот вид рекламы носит название лидера среди остальных разновидностей. На это есть свои причины:

возможность создания различных конфигураций;

многообразие цветовой гаммы;

долгий срок службы;

внешнее превосходство.

4. Реклама на крышах и фасадах. Как правило, данный вид отличается большими габаритами носителей, в данной категории представлены рекламные щиты (билборды) в Екатеринбурге, световые или объемные буквы с подсветкой, растяжки. Их располагают на крышах и фасадах самых разных зданий. Внимание людей к такой рекламе приковано круглосуточно и при любых погодных условиях.

5. Панель-кронштейн. Они имеют отличие от световых коробов благодаря двум полям для рекламы. Панель прикрепляется в перпендикулярном направлении к вертикально расположенной опоре, поэтому пешеходы и пассажиры могут с легкостью видеть эти конструкции. А двойное поле делает просмотр удобным для потребителей.

6. Выносной щит. Штендер является наиболее доступной и приемлемой по цене разновидностью наружной рекламы. Благодаря многообразию применяемых материалов и портативности, штендер может быть носителем самой разной информации по продвижению товаров любой компании.

7. Таблички. Эта разновидность может выполнять как рекламную, так и информационную функцию. Их используют на улицах, в зданиях (указатели), на информационных стендах, причем информация на стендах может быть постоянной или же меняться при необходимости. Рекламные стенды имеют самые различные модификации.

В заключении можно сказать, что эффективность наружной рекламы в разы превосходит другие способы влияния на потребителей за счет массового воздействия, а по стоимости такой вид распространения информации значительно дешевле телевизионной или радиорекламы.