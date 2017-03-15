Тензодатчик веса, его типы и функциональные особенности

Такой весоизмерительный прибор, как тензодатчик, купить который сегодня можно у большинства поставщиков оборудования для промышленных и складских весов, является совершенным решением в своем сегменте. Принцип его работы заключается в преобразовании ожидаемых и существующих показателей деформации в более понятные для считывания и расшифровки электросигналы.

В настоящее время на рынке можно встретить достаточно много устройств, позволяющих измерять весовой показатель. К числу наиболее популярных вариантов в данном контексте стоит отнести:

оптоволоконную передачу измеряемого сигнала;

устройства с применением тензометрического чувствительного элемента;

поляризационно-оптические приборы.

Однако наиболее простым и доступным вариантом на сегодняшний день принято считать именно тензодатчик, цена которого на порядок дешевле тех же устройств, на оптоволоконной основе. Несмотря на такое ценовое различие тензорезисторные измерительные датчики показывают высокую точность в плане измерений весовых, силовых и других показателей.

Датчики тензорезистивного типа являются самым популярным вариантом современных весовых тензометрических приборов. В сущности, тензодатчик веса – это специальная конструкция, к которой крепится тензорезисторный элемент, наряду с другими функциональными и вспомогательными частями.

После проведения калибровки в соответствии с теми измерениями, которые осуществляет датчик, на выходе можно получить показатели деформации, соответствующие изменению в сопротивлении. Деформация всегда имеет пропорциональную зависимость от силы, которая прилагается к механической части измерительного устройства.

Каким бывает тензодатчик веса, и какие функции он призван выполнять?

На современном рынке представлено несколько основных разновидностей датчиков, измеряющих самые разные показатели:

приборы, измеряющие давление в любой органической и неорганической сред;

устройства измерения показателя усилия и нагрузки;

приборы измерения ускорения, также называемые акселерометрами;

датчики передвижения;

датчики измерения крутящего момента.

Наиболее распространенным примером использования тензометрических датчиков можно считать их применение в весовой измерительной технике. В зависимости от конструктивных особенностей той или иной погрузочной платформы применяются следующие разновидности тензодатчиков:

датчики, измеряющие растяжение (применяются в конструкции крановых весовых механизмов);

специализированные;

тросового натяжения;

S-образный тип датчиков;

одноточечный вариант;

мембранные;

колонные;

сильфонные;

консольные;

балочные/двухопорные.

В конструктивном плане тензодатчик веса представляет собой упругий элемент, к которому прикреплен тензорезисторный измерительный прибор. В процессе приложения усилия (при подъеме грузов и их взвешивании) происходит естественная деформация упругого элемента и тензорезистора. Это позволяет с высокой степенью точности определять силу, с которой воздействует груз на тензорезистор. Таким образом, и определяется точный вес груза.

Основополагающим принципом измерения весовых показателей при помощи такого прибора является уравновешивание прикладываемого механического усилия к тензодатчику с массой взвешиваемого груза. В конечном счете, подобные измерения переводятся в электрический сигнал, который в свою очередь обрабатывается на специальном вычислительном терминале.

При сравнении тензодатчиков веса с обычными механическими весами можно отметить несколько весомых преимуществ их перед последними, а именно:

более компактное исполнение;

более высокая точность измерения;

автоматизация каждого этапа взвешивания;

более широкий функционал;

повышенное удобство в плане эксплуатации.

Важно, чтобы выбираемый тензометрический датчик был изготовлен с учетом всех современных стандартов качества, предъявляемых к данным устройствам. Этот измерительный элемент должен иметь высокий запас прочности, а также способность выдерживать колоссальную нагрузку в течение длительного рабочего периода.

По материалам сайта: http://tenzorez.ru/category_catalog/tenzodatchiki/