Тактильная плитка для инвалидов — производство

Обустройство доступной среды подразумевает монтаж на различных территориях наземных указателей. Тактильная плитка для инвалидов может быть использована, как внутри различных помещений, например, аэропортах, автовокзалах и торговых центрах, так и вне их.

Наземные указатели создают более комфортные и безопасные условия передвижения слабовидящих и полностью слепых людей. Тактильная плитка для инвалидов может быть приобретена в нашей организации «Доступная среда». Стоит отметить, что мы имеем продолжительный плодотворный опыт в обустройстве безбарьерных условий для людей маломобильных групп населения. Это дало возможность создать, и запустить производство тактильной плитки нескольких видов. Разумеется, наша продукция сочетает в себе качество и высокую функциональность.

Производство тактильной плитки специалистами ООО «Доступная среда»

Благодаря наличию собственного производства, мы можем гарантировать наличие у нашей продукции следующих характеристик:

Непревзойденный тактильный эффект. Инвалиды по зрению смогут без затруднений ориентироваться в пространстве.

Продолжительный срок службы и повышенные эксплуатационные характеристики. Производимая нами тактильная плитка для инвалидов, не боится воздействия агрессивных сред, то есть, не разрушается под воздействием атмосферных явлений.

Высокая эстетичность. Наша продукция не только отличается высокой функциональностью, но и выглядит отлично. Она способна стать идеальным материалом для благоустройства городских территорий.

Простота монтажа. Тактильная высококачественная плитка для инвалидов, легко монтируется в помещениях с готовым ремонтом, а также на улицах населенных пунктов. Кроме того, она является универсальным материалом.

Виды указателей

Напольные покрытия подобного типа являются эффективным решение, призванным помогать инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве. На сегодняшний день выпускается плитка с двумя видами указателей:

Предупреждающая имеющая конусообразные и квадратные рифы.

Направляющая с вертикальными и диагональными рифами, указывающими направление движения.

Следует отметить, что строительные материалы подобного типа чаще всего имеют жёлтый цвет. Это обусловлено тем, что он является наиболее различимым на гране6 потери зрения. Производство тактильной плитки в нашей компании осуществляется с выполнение процедуры тонирования в массе. Именно поэтому произведённая нами продукция не теряет со временем цвет.

Прочие услуги

Производство тактильной плитки — это далеко не единственная специализация нашей фирмы. У нас вы также можете приобрести любое другое оборудования: начиная от пиктограмм, и заканчивая подъемниками.

Помимо изготовления и реализации изделий для создания безбарьерных условий, работниками нашей фирмы оказывается ряд других услуг:

Проектирование ОДИ, с учетом индивидуальных особенностей объекта и всех пожеланий заказчика, не противоречащих общепринятым нормам и правилам.

Экспертиза на доступность. Наши специалисты не только проведут экспертизу и предоставят результат, но и при необходимости проконсультируют по поводу имеющихся недостатков и способах их устранения.

Паспортизация и внесение их в единый реестр.

Проведение строительно-монтажных работ любой сложности, вплоть до частичной перепланировки.

Создание сайтов для слабовидящих людей.

Иными словами, обратившись в нашу компанию, вы получите объект, соответствующий всем требованиям программы «Доступная среда». Если вам нужны тактильные таблички, любое другое оборудование для формирования доступной среды, а также какая-либо услуга из перечисленных выше, рекомендуем посетить официальный сайт нашей фирмы.