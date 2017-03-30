Стартер на погрузчик: особенности устройства и функции

Стартер на погрузчик – это важная деталь ходовой части погрузочной техники, которая, подобно любому автотранспорту и спецтехнике приводит его в движение. Это важнейший элемент пусковой системы двигателя, без которой погрузчик попросту не запустится, а потому он также как и другие важные элементы данного спецтранспорта нуждается в периодической профилактике.

Прежде чем купить стартер на погрузчик, важно подробно ознакомиться с устройством этого элемента, а также внимательно изучить его характеристики и соотнести полученную информацию с тем, что требуется конкретно вашему погрузчику.

Устройство и технические характеристики

Стартер вилочного погрузчика изготовлен из закаленной стали – внутри стального корпуса расположены четыре сердечника полюсного типа, также изготовленные из стали. На каждый полюс приходится по одной катушке возбуждения, а между сердечниками полюсов располагается якорь.

Валовый элемент якоря совершает вращательные движения внутри трех подшипников, изготовленных из смеси графита и бронзы. Эти подшипниковые части запрессованы в отверстиях опорных пластин, корпусной части и крышки. Якорный сердечник имеет в пазах обмотки на несколько секций. Их концы припаиваются к коллекторным пластинам, которые в свою очередь крепятся к валовому элементу.

Важно, что каждая пластина тщательным образом изолирована от соседних пластин. Также в конструкцию стартера для вилочного погрузчика включены четыре щетки из меди и графита. Они плотно прижимаются к корпусу при помощи пружин. Со стороны коллекторной части в корпусе стартера предусмотрены смотровые окошки, которые нужны для проверки состояния щеточек. Они прикрыты при помощи защитной ленты и прокладки.

Стартер на погрузчик, цена которого во многом зависит не только от компании-производителя, но и конструктивных особенностей, также оснащается приводом, который, как правило, крепится к шлицевой валовой части якорного элемента. Он состоит из следующих частей:

пружины;

шестеренки;

пусковой муфты;

муфтовой части со свободным ходом.

Подключение к АКБ и пусковая часть

Приводная часть перекатывается по валовым шлицам посредством рычага или педального управления, которые снабжены пружинным контролем. Тумблер, установленный в корпус стартера нужен для того, чтобы подключать его к АКБ.

Он оснащен парой основных фиксированных контактов и двумя дополнительными контактами. Один из главных контактов присоединен к проводу АКБ, а другой – посредством шины соединяется с болтом вывода. К двум дополнительным контактам при помощи зажимов, расположенных на них, присоединяются провода, идущие к катушке зажигания. Таким образом, подается добавочное сопротивление.

Корпус тумблера имеет переключательный шток. К нему крепится один дополнительный и один основной контактный диск. Эти диски изолированы от массы и друг от друга.

Детальнее: https://www.mixtcar.ru/elektrooborudovanie-dvigatelya/startery/