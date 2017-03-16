Самостоятельная сборка дома

Можно ли выполнить сборку дома из бруса самостоятельно?

Ошибочно было бы считать, что для осуществления строительства дома из клееного бруса самостоятельно нет нужды в особых навыках. Порой даже человеку, имеющему строительное образование и опыт, сложно качественно возвести стены дома.

Построить дом собственными руками можно, если конструкция дома представляет собой несложный проект. Для правильной сборки большого дома необходимы специальные навыки. Стоит понимать, что чем больше дом, тем сложнее сборка.

Перед тем, как приступить к строительству, изучите теоретическую часть работ, чтобы исключить появление ошибок.

Можно попробовать стыковать брус. Правда это будет конструкция любителя. Любая ошибка, допущенная при реализации этой технологии, может привести к разрушению дома. Поэтому изначально изучить на http://rodnoy-d.ru/sborka-doma-iz-kleenogo-brusa/ способы сборки дома из клееного бруса.

Если вы все-таки верите в свои силы, то закажите на производстве зарезанные и пронумерованные венцы. На бревнах проставлены индивидуальные номера, которые расположены на торце. Многие компании по производству клееного бруса вместе с доставленными пачками стройматериалов предлагают подробные сборочные чертежи. В них представлены общий вид, развертки по стенам, планы этажей и планы балок.

При возникновении вопросов обязательно обратитесь к специалистам, которые расскажут о процессе сборки. Они также помогут провести расчет необходимого количества стройматериалов.

Наем бригады для строительства

Небольшая группа строителей может построить небольшой дом, сложные конструкции значительных размеров. Однако, при найме строителей со стороны будьте готовы к следующему:

Это будут «странные» строители. Профессионализм найденных рабочих под большим вопросом.

Обману. Заплатив предоплату, эти люди могут исчезнуть. А вы останетесь у разбитого корыта.

Потере времени. Сдача строительного объекта не будет выполнена в срок.

Большим затратам. Смета строительства может постоянно увеличиваться, а стройматериалы расходоваться неэкономно.

Отсутствию гарантий. С кого вообще здесь спрашивать?

Поэтому нанимать работников со стороны не желательно. Даже с учетом того, что их услуги стоят меньше, чем у профессиональных команд строителей.

Обращение в профессиональную строительную организацию

Это определенно можно считать наиболее оптимальным вариантом. Все строительные компании используют технологии, в которых реализован полный цикл работ с клеевым брусом.

Положительной стороной сотрудничества со строительной компанией является получение гарантий на весь период предоставления услуг. Компания разработает проект, обеспечит инженерное снабжение и отделку дома под ключ. В специализированную бригаду, выполняющую заказ, входят опытный подрядчик, рабочие отделочники, плотники и иные профильные специалисты.

Почему правильно заключать контракт на строительство с компанией-застройщиком?

Плюсы работы с застройщиком очевидны:

Подписывается договор, в котором перечислен список работ и установлена конкретная смета;

На все работы предоставляется гарантия;

Соблюдаются строительные технологии;

Ведется строгий учет за строительными материалами.

Такое количество положительных сторон компенсирует то, что услуги строительной компании стоят относительно дорого.