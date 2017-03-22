Размещение рекламы на автомобильном транспорте является одним из наиболее доступных видов рекламации продукции и услуг. В то же время, данный способ заявить о себе, признан достаточно сильным инструментом, обеспечивающим возможность организации и проведения активной рекламной компании. Ведь яркие и броские надписи очень заметны на дорогах, причём не только непосредственным участникам транспортного движения, но и пешеходам. Отчасти, это послужило основанием тому, что реклама на автомобилях получила название «транзитной», так как она способна периодически появляться во всех районах населённого пункта и за его пределами.

Воспользуйтесь услугами компании «Лим-Холдинг» для размещения транзитной рекламы

Посредством работы профильных специалистов рекламного агентства «Лим-Холдинг», найти которое можно на сайте: http://lim-company.ru/reklama/na-avtomobil/, реклама на автомобилях в Екатеринбурге может стать доступной каждому предпринимателю либо частному лицу, которому необходимо подготовить к реализации услуги, товары и мероприятия.

Мастера своего дела смогут разместить рекламу на любом виде транспорта, начиная от легковых моделей, и заканчивая тяжёлыми фурами.

Изображения наносятся разными способами

Нанесение рекламного изображения осуществляется двумя традиционными способами:

Посредством техники полноцветной печати.

Данный метод предполагает нанесение информационного блока на самоклеющуюся виниловую плёнку с разрешением от180 до 720 dpi. Непосредственный процесс наклеивания винилового слоя выполняется в специально подготовленном боксе. Поле чего изображение сможет доносить заданную тематику до зрительской аудитории в течении 2-3 лет. С целью продления срока службы заказчикам предлагается заламинировать картинку, нанеся поверх неё защитную прозрачную плёнку. С помощь плоттерной резки.

Этот способ становится актуальным тогда, когда изображение требует выполнения нанесения по типу аппликации. Причём такая техника допускает возможность наклеивания нескольких слоёв одновременно.

Преимущество транзитной рекламы

Самое главное достоинство рекламы на автомобилях заключается в её мобильности и вседоступности. Информация, размещённая на кузове, стёклах либо бортах городского транспорта ненавязчиво добивается внимания аудитории и главное, не требует никаких финансовых вложений для своего продвижения.

Более того, обратившись в агентство «Лим-Холдинг», ваша реклама на авто обойдётся в сущие копейки!

Фирма работает на вас и ваш имидж

Компания «Лим-Холдинг» своим клиентам предлагает:

1. Разработку рекламного проекта.

2. Оперативное выполнение поставленных задач.

3. Доступные цены для всех категорий заказчиков, независимо от их статуса и масштабности.