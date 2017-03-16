Пультовая охрана от ЧОП «Легис» гарантирует всестороннюю безопасность офисов, магазинов, банков, складов. Более 20-ти лет успешного опыта, штат квалифицированного персонала и привлечение к работе инновационного оборудования стали залогом эффективной деятельности компании.

Пультовая охрана для юридических лиц

Пультовая охрана – это новая интерпретация понятий о безопасности юридических лиц, в том числе:

Банковских зданий, нуждающихся в налаженных охранных системах коммуникации. Подробности и гарантии предоставления услуги читайте здесь: https://www.legis-s.ru/services/dlya-yuridicheskikh-lits/finansovye-uchrezhdeniya-banki/ Магазинов и складов, кафе и ресторанов, часто выступающих целью злоумышленников. Офисных помещений, нуждающихся в сохранности материальных ценностей и обеспечении конфиденциальности хранимой информации. Детали сотрудничества в сфере охраны офисных учреждений можно узнать, перейдя по ссылке https://www.legis-s.ru/services/dlya-yuridicheskikh-lits/ofisy/

Подразумевая под собой комплекс мероприятий по защите объекта от взломов, пожаров, аварий и других чрезвычайных происшествий, пультовая охрана использует высокоточные технические устройства, мгновенно оповещающие группу реагирования о происшествиях на подконтрольной территории.

Принципы работы пультовой охраны отличаются эффективностью: сигнал тревоги передается на пульт оператора, детально анализирующего поступившую информацию и высылающего группу сотрудников по заданному адресу. Помимо тревожных сообщений, в пункт охранного агентства также поступают данные о работоспособности элементов систем безопасности, что разрешает оперативно обнаруживать и исправлять существующие проблемы.

Пультовая охрана

Установить профессиональные сигнализации в Москве, подключив к объекту команду опытных сотрудников – вовсе не роскошь, а крайняя мера необходимости, ставящая целью:

Пресечение попыток несанкционированного доступа на объект. Защиту при разбойных нападениях на персонал или посетителей. Быстрое устранение пожаров, утечки газа, прорыва воды и пр.

Доступные цены услуг, выдвигаемые компанией, позволят клиенту не просто сэкономить на регулярной охране, но и защитить имущество, находящееся на территории охраняемого объекта.

Обращаясь к команде профессионалов ЧОП, партнеры агентства могут рассчитывать на:

установку сертифицированного оснащения, обеспечивающего комплексную защиту от проникновений и происшествий;

прибытие патрульной группы реагирования за считанные минуты;

гарантийное обслуживание технического оборудования, контроль за функционированием сигнализаций;

заключение договора материальной ответственности, подтверждающего возложенные на сотрудников компании обязанности по охране объекта.

В «Легис» не просто обещают – здесь работают на результат, не жалея сил и средств. Целью компании становится максимальное удовлетворение потребностей клиента, предоставление партнеру чувства полной безопасности и защищенности.