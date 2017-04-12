Одежда из Америки

Шопинг в интернет-магазинах США становится с каждым годом все популярнее и востребованнее. Но многие наши соотечественники не имеют возможности познать радость выгодных зарубежных покупок по причине не досконального знания английского языка или всех нюансов оформления заказа. Прямой доставки в Украину в американских магазинах не предусмотрено, поэтому для осуществления покупки необходим местный адрес и валютный банковский счет. Чтобы избавить вас от ненужной головной боли, мы предлагаем воспользоваться удобным сервисом по заказу и доставке товаров из интернет-магазинов США.

Интернет-магазины США становятся ближе!

Сегодня вы можете заказать в американских интернет-магазинах не только качественную одежду и обувь, но и оригинальную технику, музыкальные инструменты, украшения, детские игрушки и прочие товары. Также у каждого желающего есть возможность поучаствовать в торгах на таких известных площадках как Ебей и Амазон. Лучшие аукционы вы найдете здесь и сможете приобрести фирменные товары по смешной цене.

Преимущества покупок в магазинах США:

высокое качество – вы можете быть уверены, что покупаете абсолютно оригинальный товар, а не дешевую китайскую подделку, которыми переполнены наши магазины;

приемлемая цена – у нас аналогичная вещь будет стоить в несколько раз дороже;

отличные скидки — американцы регулярно проводят выгодные сезонные акции со скидками до 90 %, распродажи к самым важным праздникам, в Черную Пятницу и Киберпонедельник.

Стоимость доставки будет варьироваться от веса заказа и наличия шипа – доставки по стране, сумма которой может быть как фиксированной, так и зависящей от стоимости заказа.

Как сделать заказ в интернет-магазине

Чтобы быстро сделать заказ, заходите на https://big-basket.net/ и заполняйте несложную форму. Совсем скоро вам перезвонит менеджер для подтверждения всех полученных данных. Затем вам необходимо оплатить ваш заказ и ожидать его доставку в течение 2-3 недель.

Компания big-basket берет на себя полную ответственность за ваш заказ и занимается урегулированием всех возможных неурядиц. В случае если необходимый товар будет отсутствовать на складе, вы получите обратно все оплаченные за него средства. Также в обязанности компании входит упрощенное таможенное оформление.

Гарантирует, что весь товар будет доставлен в целости и сохранности в четко обозначенные сроки. Когда посылка прибудет, мы отправим вам ее с курьером или Новой почтой. Отследить статус своего заказа вы в любое время сможете в личном кабинете после регистрации на нашем сайте.