Почувствуй каждую ноту вместе с Beats

Рынок звукового и акустического оборудования изобилует различными моделями и типами звуковоспроизводящих устройств разных фирм, имеющих огромный разброс как в ценовом диапазоне, так и в качестве. Настоящие же аудиофилы не приемлют низкого качества воспроизведения звука, поэтому отдают предпочтение оригинальной продукции известных и хорошо себя зарекомендовавших торговых марок. Одна из таких компаний Beats Electronics. Она является одним из лидеров в индустрии персонального звука.

История

Beats Electronics дебютировала на рынке звукового оборудования в 2006 году с наушниками Beats by Dr. Dre. Эта модель имеет ряд положительных характеристик:

большой динамик (спикер) и мощный цифровой усилитель,

значительный диапазон воспроизводимых частот (20 Гц-20 кГц),

полное подавление шумов.

Два года спустя эксклюзивные права на выпуск этих «ушей» приобрела компания Monster Cable и они стали называться Monster Beats by Dr. Dre. Хотя это название до настоящего времени ассоциируется с торговой маркой Битс, сотрудничество между фирмами завершилось еще в 2012 году. В 2014 году Beats Electronics стала подразделением корпорации Apple.

Что так ценят меломаны в наушниках от Dr. Dre?

Гаджет характеризуют следующие особенности:

Звучание. Наушники способны воспроизводить весь звуковой регистр, используемый в музыкальной индустрии. Слушатель будет хорошо различать как верхние, так и средние, и низкие частоты, хотя упор все же сделан на басы. Эту особенность не оценят разве что поклонники классической музыки.

Шумоизоляция. Такие «уши» имеют встроенную систему шумоподавления, поэтому никакие посторонние звуки не помешает наслаждаться любимым музыкальным жанром.

Искажения звука. А точнее его отсутствие. Устройство наушников позволяет получить исключительно чистое звучание и высокую детализацию звуков.

Комфортность конструкции. В накладных моделях раздвижное оголовье наушников и вращающиеся чаши обеспечивают идеальное прилегание к голове владельца. Вкладыши от Dr. Dre поставляются с набором сменных амбушюр, обеспечивающий должный уровень шумоизоляции и комфорта вне зависимости от размера уха. Материал, из которого изготовлены детали и провода, прочный и приятный на ощупь.

Комплектация. Особенностью Битсов (кроме модели Tour) являются сменные шнуры. Используя кабель с устройством ControlTalk, можно применять их в качестве гарнитуры к телефону. В комплекте поставляется чехол, защищающий изделие от повреждений во время транспортировки, а также салфетка и различные инструкции по эксплуатации.

Внешний вид. Первая продукция Битс выпускалась в черно-красной гамме, но новые модели радуют поклонников разнообразными расцветками.

Где купить Битсы?

Оригинальную продукцию можно приобрести через интернет на официальном битсмаркет, чьим профильным направлением является продажа звуковоспроизводящих устройств этой торговой марки. Обычно каталог таких интернет-магазинов включает весь ассортимент, представленный на официальном сайте, в том числе наушники, колонки, кабели, зарядные устройства. При этом покупка у представителя избавит покупателя от лишних трат на пересылку изделия из Соединенных Штатов Америки.

Наушники Beats: цена

Цену Битсов не назовешь низкой, но они вполне оправдывают свою стоимость. Кроме качественного звука покупатель получает стильный, оригинальный, статусный аксессуар известного бренда, который дополнит образ любого модника или модницы. Кроме того, приобретая аутентичный, подлинный продукт всегда можно рассчитывать на гарантийную поддержку компании-производителя.