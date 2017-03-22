Платформы для торговли на фондовом рынке

Торговая платформа представляет собой специальное приложение, которое позволяет размещать ордеры на покупку или продажу различных финансовых инструментов, в числе которых валюта, акции, товары. Передача приказов осуществляется посредством Интернет-соединения через брокеров, дилеров, инвестиционные компании.

Кроме этого платформа для торговли предоставляет доступ к широкому спектру средств графического и технического анализа, позволяет работать с советниками и индикаторами, создавать собственные системы автоматической торговли.

Среди наиболее популярных платформ для торговли на фондовом и валютном рынках можно выделить Meta Trader 4 и 5 версии, Ninja Trader (NT), ZuluTrade и другие.

Одной из самых универсальных и функциональных торговых платформ для Форекс признано приложение Sirix, которое доступно в трёх версиях – веб-платформа, ПО для смартфонов и ПО для планшетов.

Преимущества Sirix

В числе основных преимуществ Sirix:

Быстрая работа в режиме реального времени.

Качественные графики и диаграммы.

Гибкая работа с ордерами.

Работа в один клик.

Социальная торговля.

Разработчик предусмотрел два варианта оформления – светлый и тёмный. Переход на тёмные тона позволяет уменьшить нагрузку на органы зрения, а значит увеличить продолжительность работы в терминале.

Чтобы выставить ордер пользователю понадобится сделать только один щелчок кнопкой мыши – интерактивные графики Sirix platform позволяют открывать, закрывать или изменять ордера. Сделайте двойной щелчок на заголовке графика, и он развернётся на весь экран. Чтобы создать отложенный ордер, пользователю нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши в нужном месте на графике.

Информационные окна программы расположены таким образом, чтобы работа трейдера была максимально продуктивной. В левой части можно видеть все открытые и отложенные ордера – чтобы получить о них полную информацию, достаточно навести курсор на нужную позицию, а внести изменения можно сделав на ней двойной щелчок кнопкой мыши.

Sirix trader предоставляет возможность проведения полноценного технического анализа, что является необходимой составляющей любой стратегии. Отслеживать тенденции рынка и прогнозировать движение котировок можно с помощью 30+ индикаторов. Ещё одна отличительная особенность Sirix – социальный трейдинг. Это возможность использовать чужой опыт в своих целях. Изучайте статистику, выбирайте самых успешных трейдеров и просто копируйте их ставки. Каждый пользователь имеет доступ к профилю других членов сообщества, что позволяет обмениваться опытом.

Заработок на торговых платформах с форекс брокером — MirixPro