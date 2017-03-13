Вот уже несколько лет московская компания «Зеленые Горизонты» осуществляет успешную деятельность в сфере производства и оптовой реализации рулонного газона. Успех предприятия обуславливается несколькими факторами, среди которых главным можно назвать комплексный подход к решению задач каждого конкретного клиента. Ключевые направления, в которых работает фирма:

• производство и оптовая продажа газона в рулонах — от 50 м2;

• устройство газона «под ключ»;

• услуги ландшафтного дизайна;

• озеленение газонов, установка автоматического полива и иные сервисные мероприятия по обслуживанию газонов.

Производство и оптовая продажа рулонного газона

Компания осуществляет изготовление и реализацию газона в рулонах нескольких типов:

• универсальный, который одинаково подойдет для озеленения территории как дачных домов, так и элитных коттеджей;

• спортивный, используемый для обустройства площадок под футбол, теннис, гольф и другие виды спорта на траве;

• городской, которым активно пользуются официальные власти для озеленения парковых зон, площадок для гуляний, «зеленых» островков, а также собственники зданий, желающие украсить придомовые земли свежим газоном;

• теневыносливый — специальный тип рулонного газона, применяемый в местах, где многочисленные высокие деревья или строения слишком сильно затеняют траву.

Для воссоздания того или иного типа газона необходимо использовать определенный набор растений, которые лучше всего будут переносить прогнозируемые условия. В своей работе используются следующие семена для газона:

• остистый костер;

• луговой, дубравный, болотный или обыкновенный мятлик;

• райграс;

• красная овсяница.

Устройство рулонного газона «под ключ»

Компания «Зеленые Горизонты» придерживается в своей работе строгих правил по установке рулонного газона. Неукоснительно соблюдаются правила и порядок обустройства. Более подробно с информацией вы можете ознакомиться здесь. Алгоритм состоит из нескольких этапов:

1. Удаление старого грунта и культивация участка.

2. Доставка плодородного слоя грунта и его планировка.

3. Внесение удобрений и трамбовка.

4. Доставка и укладка рулонного газона.

5. Полив и прикатывание готового участка.

Услуги ландшафтного дизайнера

Специалисты компании оказывают качественные услуги по ландшафтному дизайну, смысл которого преследует достижение двух целей — создание наилучшего эстетического восприятия и упорядочивание декоративных элементов на участке. Схема работы с дизайнером состоит из нескольких этапов:

• получение у заказчика предварительного технического задания;

• выезд на замер и осмотр участка;

• подготовка дизайн-проекта и согласование с заказчиком важных нюансов;

• озеленение территории и посев растений, в соответствии с планом.

Сравнительный анализ преимуществ

Фирма готова предоставить клиентам исключительно высокое качество продукции и услуг. Компания обладает рядом конкурентных преимуществ, которые выгодно отличают ее от других подобных организаций. Стоит ознакомиться с ними, в сравнении с теми ситуациями, которые бывают, когда люди обращаются в иные конторы:

• честные цены, о которых известно заранее, никаких скрытых платежей;

— у сторонних фирм нередко бывает так, что всплывают дополнительные комиссии, сборы и доплаты;

• доставка только свежесрезанного газона и обязательное предварительное ознакомление с местностью заказчика — характером почвы, затененностью;

— в других компаниях бывает так, что технические консультации либо полностью отсутствуют, либо, чтобы не потерять клиента, ему не говорят всей правды о проблемах его участка;

• производство работ только в оговоренные сроки;

— конкуренты нередко грешат срывом сроков, изначально неправильно оценивая свои возможности или погодные условия;

• обязательная гарантия и сервисное обслуживание рулонного газона;

— отсутствие гарантий и правильного сервиса, а если он и есть, то приводит к еще большим бедам;

• опытные специалисты, которые имеют стаж от 5 до 11 лет в отрасли;

— бывает так, что сторонние конторы вообще не заморачиваются кадрами, а на каждый объект набирают людей по объявлению — на сделку, не проверяя у них наличие опыта или знаний.