Вот уже несколько лет московская компания «Зеленые Горизонты» осуществляет успешную деятельность в сфере производства и оптовой реализации рулонного газона. Успех предприятия обуславливается несколькими факторами, среди которых главным можно назвать комплексный подход к решению задач каждого конкретного клиента. Ключевые направления, в которых работает фирма:
• производство и оптовая продажа газона в рулонах — от 50 м2;
• устройство газона «под ключ»;
• услуги ландшафтного дизайна;
• озеленение газонов, установка автоматического полива и иные сервисные мероприятия по обслуживанию газонов.
Производство и оптовая продажа рулонного газона
Компания осуществляет изготовление и реализацию газона в рулонах нескольких типов:
• универсальный, который одинаково подойдет для озеленения территории как дачных домов, так и элитных коттеджей;
• спортивный, используемый для обустройства площадок под футбол, теннис, гольф и другие виды спорта на траве;
• городской, которым активно пользуются официальные власти для озеленения парковых зон, площадок для гуляний, «зеленых» островков, а также собственники зданий, желающие украсить придомовые земли свежим газоном;
• теневыносливый — специальный тип рулонного газона, применяемый в местах, где многочисленные высокие деревья или строения слишком сильно затеняют траву.
Для воссоздания того или иного типа газона необходимо использовать определенный набор растений, которые лучше всего будут переносить прогнозируемые условия. В своей работе используются следующие семена для газона:
• остистый костер;
• луговой, дубравный, болотный или обыкновенный мятлик;
• райграс;
• красная овсяница.
Устройство рулонного газона «под ключ»
Компания «Зеленые Горизонты» придерживается в своей работе строгих правил по установке рулонного газона. Неукоснительно соблюдаются правила и порядок обустройства. Более подробно с информацией вы можете ознакомиться здесь. Алгоритм состоит из нескольких этапов:
1. Удаление старого грунта и культивация участка.
2. Доставка плодородного слоя грунта и его планировка.
3. Внесение удобрений и трамбовка.
4. Доставка и укладка рулонного газона.
5. Полив и прикатывание готового участка.
Услуги ландшафтного дизайнера
Специалисты компании оказывают качественные услуги по ландшафтному дизайну, смысл которого преследует достижение двух целей — создание наилучшего эстетического восприятия и упорядочивание декоративных элементов на участке. Схема работы с дизайнером состоит из нескольких этапов:
• получение у заказчика предварительного технического задания;
• выезд на замер и осмотр участка;
• подготовка дизайн-проекта и согласование с заказчиком важных нюансов;
• озеленение территории и посев растений, в соответствии с планом.
Сравнительный анализ преимуществ
Фирма готова предоставить клиентам исключительно высокое качество продукции и услуг. Компания обладает рядом конкурентных преимуществ, которые выгодно отличают ее от других подобных организаций. Стоит ознакомиться с ними, в сравнении с теми ситуациями, которые бывают, когда люди обращаются в иные конторы:
• честные цены, о которых известно заранее, никаких скрытых платежей;
— у сторонних фирм нередко бывает так, что всплывают дополнительные комиссии, сборы и доплаты;
• доставка только свежесрезанного газона и обязательное предварительное ознакомление с местностью заказчика — характером почвы, затененностью;
— в других компаниях бывает так, что технические консультации либо полностью отсутствуют, либо, чтобы не потерять клиента, ему не говорят всей правды о проблемах его участка;
• производство работ только в оговоренные сроки;
— конкуренты нередко грешат срывом сроков, изначально неправильно оценивая свои возможности или погодные условия;
• обязательная гарантия и сервисное обслуживание рулонного газона;
— отсутствие гарантий и правильного сервиса, а если он и есть, то приводит к еще большим бедам;
• опытные специалисты, которые имеют стаж от 5 до 11 лет в отрасли;
— бывает так, что сторонние конторы вообще не заморачиваются кадрами, а на каждый объект набирают людей по объявлению — на сделку, не проверяя у них наличие опыта или знаний.