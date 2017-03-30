Купить SSL сертификат или получить его бесплатно – что выгоднее?

В настоящее время большое количество владельцев веб-ресурсов и частных пользователей имеет дело с огромным количеством сертификатов с цифровыми подписями, каждый из которых отличается от других своим функциональным назначением. Сегодня все больше владельцев веб-сайтов проявляют интерес к перспективе купить SSL сертификат. Такое решение в рамках сертификации считается самым востребованным в современной практике. Кроме вышеобозначенной версии сертификата можно обозначить и такие сертификаты, как Website-Anti-Malware-Scanner, Code-Signing, и, конечно же Unified-Communications.

Почему купить сертификат – выгодно?

Для многих пользователей остается открытым вопрос о том, чем же так хороша данная разновидность сертификации и почему купить SSL сертификат – так выгодно сегодня. Общеизвестно, что SSL — это наиболее распространенная форма сертификатов на просторах интернета. Зачастую SSL-сертификатам отдают свое предпочтение владельцы крупных веб-маркетов, наряду с веб-проектами, интерфейс которых предполагает возможность заказа товаров на сайте посредством специальной кнопки, предоставляя заказчику возможность введения данных о себе и создавать собственные логины с паролями в рамках учетной записи на сайте.

Собственно, для обеспечения максимальной степени безопасности таких инфо-данных в действие вступает специализированный протокол HTTPS, используемый при обмене информацией между браузером и сервером веб-сайта. За счет использования данного протокола все передаваемые инфо-данные подвергаются надежному шифрованию.

Для того чтобы активировать работу по протоколу HTTPS, собственно, и потребуется купить SSL сертификат. Вместе с тем вам также нужно будет получить собственный IP-адрес.

Таким образом, вполне очевидно, что стандарт сертификации SSL – это отработанная, классическая технология, которая обеспечивает надежное шифрование инфо-данных, передаваемых и принимаемых с клиентских браузеров конкретному веб-ресурсу. Соединения, создаваемые с использованием SSL в безопасном режиме, предоставляют надежную гарантию того, что информация, передаваемая от пользователя к пользователю или от ресурса к пользователю и обратно, находится в полной сохранности. При этом целиком и полностью исключаются хакерские атаки и прочие несанкционированные действия в отношении личной пользовательской информации.

Сертификация SSL и ее приобретение

Наиболее простым способом подключения сертификата SSL бесплатно является подключение сертификации самоподписного уровня. Такие решения также часто называют «self-signed sertificates» или сокращенно SSL. Пользователь или компания может без особых проблем сгенерировать такую сертификацию на сервере, используемом арендаторами или владельцами.

Такую функцию уже изначально имеют, например, такие панели управления, как C-panel и ISP-Manager.

Основное достоинство самоподписного SSL-сертификата заключается в возможности его получения на совершенно бесплатной основе. Однако данный вариант имеет ряд собственных недостатков. К примеру, во многих случаях некоторые веб-браузеры отказываются нормально работать с такими сертификациями и выдают предупреждения пользователю о том, что сертификаты не достоверны или не смогли пройти проверку.

SSL-сертификация и принцип ее работы

Для получения такой сертификации пользователю необходимо будет для начала сначала сгенерировать персональный запрос. Он позволит пользователю выпускать CSR. Формируя данный запрос, пользователь должен будет ответить на ряд необходимых вопросов. В основном это вопросы, связанные с доменом пользователя, а также информацией о компании, на которую регистрировался домен. По завершении данной процедуры создается два криптографических ключа в приватной или публичной форме.

Источник: http://www.depohost.ru/ssl/