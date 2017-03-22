Критерии выбора корма для домашних животных

Выбираем корм для домашних животных

Чтобы домашний питомец оставался игривым, здоровым, правильно развивался, особенное внимание следует уделить питанию. Сбалансированный рацион обеспечит не только все выше перечисленное, но и поможет избежать массы проблем в будущем и укрепить нервную систему, что актуально для таких мегаполисов, как Москва, где наши любимцы подвержены постоянным стрессам.

Любой магазин для животных предлагает множество вариантов корма, но рассматривая яркие упаковки, неопытный владелец часто не знает с чего начать поиск.

К кому обратиться за помощью при выборе корма?

Если у вас элитное животное, будь-то кошка или собака, то первыми помощниками в выборе корма должны стать ветеринары. Врач направит вас ваши мысли в нужное русло, подскажет на что обратить внимание в конкретном случае. Также не игнорируйте советы бывалых заводчиков, которые прошли через те же муки выбора, что и вы.

С самой маркой можно определиться, придя в зоомагазин, где работают консультанты. Однако во всем этом есть огромный минус – никто так хорошо не знает вашего любимца, как вы.

Критерии выбора кормов

То есть, если вы и получите советы, то общего характера. Согласитесь, что в магазине, где в ассортименте поводки и ошейники, одежда, игрушки и другие зоотовары http://www.bethowen.ru/ у вас не будут досконально расспрашивать о темпераменте собаки или образе жизни кошки. Так что сразу определите для себя основные критерии. Выбирая корм, учтите:

возраст животного. Сейчас выпускают корма для самых маленьких, для стареющих особей, активных молодых питомцев;

образ жизни, который ведет любимец, а также его темперамент;

состояние здоровья. Существуют лечебные корма для определенных заболеваний, в том числе ожирения. Также специальные продукты на период беременности и кормления.

Класс корма

Производители выпускают корма разной ценовой категории, и на сегодня выделяют три класса:

класс «Эконом» отличается низкой стоимостью, большим содержанием балласта, благодаря которому животное быстрее чувствует насыщение, однако не получает всех полезных веществ. Делают такой корм с минимальным добавлением мяса, а животные белки заменены в нем на растительные;

класс «Премиум» является идеальным в соотношении цены и качества. Его стоимость более доступна, а качество выше предыдущего класса. При изготовлении используется больший процент цельных животных компонентов;

класс «Супер-премиум» делают из качественных видов рыбы и мяса, а также злаков. В такой продукт добавлен богатый комплекс витаминов и минералов, а показатели питательной ценности наиболее высоки.

Консервы или сухой корм?

Приверженцы консервов уверяют, что мясо в таких кормах наиболее близко к природному состоянию, тут практически не используются ароматизаторы и консерванты. Те же, кто предпочитает сухой корм для своих питомцев, говорят о механической чистке зубного налета и камня твердыми гранулами, а также о том, что в сухой среде бактерии размножаются в разы медленнее.

Истина остается посредине, ведь ветеринары рекомендуют чередовать корма и не забывать об обязательном доступе животного к чистой питьевой воде при любом виде кормления.