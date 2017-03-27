Как закрыть ООО

Ликвидация ООО – длительная процедура, требующая отличного знания гражданского законодательства. Профессиональная юридическая помощь значительно упросит процесс ликвидации предприятия.

Часто владельцы предприятия оказываются в затруднительной ситуации, когда возникает необходимость закрытия ООО, поскольку процесс ликвидации предприятия – процедура длительная и непростая. Она должна быть проведена согласно Гражданскому кодексу РФ, в который постоянно вносятся поправки и коррективы.

Особенности закрытия ООО

Сама по себе ликвидация предприятия может происходить в двух случаях:

Принудительно, если компания нарушает существующее законодательство (закрыть ООО можно по решению суда);

Добровольно, по решению исполнительного органа предприятия.

Кроме того существуют способы закрытия путем реорганизации или продажи предприятия. В случае добровольного закрытия общества вся ответственность за процедуру возлагается на владельцев бизнеса. Выбор способа закрытия ООО также остается за ними. В любом случае необходимо строго придерживаться существующего регламента, который прописан в законодательстве.

Юридическая помощь в ликвидации предприятия

В случаи возникновения необходимости ликвидации ООО, будет целесообразным возложить эту задачу на плечи профессиональных юристов. Компания «Уральский правовой консалтинг» имеет большой опыт ликвидации ООО в Екатеринбурге. Доверяя процедуру закрытия общества юристам, вы получаете:

Консультацию по выбору оптимального способа ликвидации;

Юридическое сопровождение на всех этапах процедуры;

Гарантию того, что процедура будет проведена согласно всем нормам закона в установленные сроки и с минимальными финансовыми затратами.

Порядок ликвидации ООО подразумевает алгоритм последовательных действий, поэтому процесс может затянуться на несколько месяцев, а иногда и лет. В ходе закрытия приводятся в соответствие все финансовые документы предприятия, проводятся неоднократные налоговые проверки, составляются многочисленные ликвидационные документы, устанавливается срок предъявления претензий с обязательным их рассмотрением и удовлетворением.

Без квалифицированной помощи юриста разобраться во всех тонкостях закрытия организации крайне сложно. К тому же проведение всех мероприятий требует больших временных затрат и наличия терпения. Поэтому поручить процесс ликвидации ООО юридической компании «Уральский правовой консалтинг», значит получить квалифицированную помощь и поддержку, возложить решение ответственных задач на грамотных и опытных специалистов с отличными знаниями в области юриспруденции и гражданского законодательства.