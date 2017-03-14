Как перевозить мотоцикл в прицепе

При необходимости доставки мототехники до места использования, спортивных состязаний, а также до автомастерской в случае поломки, необходимо определиться, как перевезти мотоцикл в прицепе к автомашине. Ведь двухколесный конь — это друг и поистине настоящая вторая половинка всякого уважающего себя байкера, но устойчивым его не назовешь. Как же зафиксировать мототехнику на платформе трейлера в вертикальном положении? Совершенно очевидно, что транспортировка «лежа на боку» железному другу на пользу не пойдет.

Чтобы не ломать голову над подобными непростыми задачами, прежде чем, купить прицеп для перевозки мототехники в Петербурге, следует тщательно изучить имеющийся ассортимент в специализированных салонах и магазинах. Для не самых опытных водителей автопоезда с платформой для мототехники будет полезно получить подробную консультацию от экспертов, менеджеров и мастеров, которых можно найти в специализированных компаниях.

Если прицеп для вашей модели байка выбран правильно, в нем будет предусмотрено необходимое оборудование для правильной и безопасной транспортировки мотоцикла, одного или нескольких в зависимости от специфики и целей ваших перевозок.

Обычно для того, чтобы добиться надежной фиксации той или иной модели мототехники, используются ремни и стропы, которые обхватывают мотоцикл с одной стороны, а с другой — надежно крепятся к бортам и днищу трейлера. Переднее колесо требуется зафиксировать отдельно с помощью специальных креплений.

Собираясь перевозить любую мототехнику на автоприцепе, проверьте, все ли документы на транспортные средства у вас в наличии: на автомашину-тягач, на трейлер и собственно на двухколесное моторизованное средство. Далее необходимо слить остатки горячего и отключить аккумулятор. Специалисты рекомендуют не разбирать конструкцию, в частности ради того, чтобы не сомневаться, что не забыли и не потеряли ни одну важную деталь от своего железного скакуна.

Нельзя цеплять крепежные ремни за детали, не рассчитанные на большую нагрузку, например, за руль или багажник. Во время перевозки возникает вибрация, прицеп может начать в какой-то момент раскачиваться, на места крепления будет приходиться большая часть веса всей конструкции, поэтому руль и багажник могут просто оторваться.

Если ваш прицеп разработан специально для транспортировки мотоциклов такой модели, как ваш, или похожих на него, то в нем предусмотрено оборудование, с помощью которого фиксация конструкции происходит просто, быстро и технологично. На полу такой платформы монтируется желоб, который облегчит установку мотоцикла, а желоб-сходня поможет закатывать технику при погрузке на трейлер или спуске на дорогу.

Ремни-стяжки в таком прицепе крепятся к штатным местам, что обеспечивает надежность фиксации транспортного средства.

Важно, чтобы в то время, когда происходит установка мототехники на платформе, прицеп не покатился, поэтому не забывайте пользоваться противооткатными упорами.