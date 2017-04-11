Инженерная геология, изыскания для подтверждения безопасности возведения определённого типа конструкции являются обязательными в предпроектной подготовке. Возведение здания многоэтажного типа без инженерной геологии для строительства просто невозможно, маленькие коттеджные полутораэтажные или одноэтажные дома также желательно строить только после тщательного изучения структуры участка. В противном случае можно наткнуться на пустоты, грунтовые воды, плавни и прочие моменты, последствия которых для сооружения будут фатальными. Особенно это касается объектов, которые возводятся на участках под строительство на территории с исторической застройкой. Как показывает практика, часто на таких участках для строительства внезапно можно обнаружить старинные подвалы, стёртые совершенно со всех планов и схем, коммуникационные системы, забытые коммунальные сети и прочее.

Для застройщика, если вовремя не обнаружить пустоты, затраты на строительство здания станут просто огромными материальными затратами впустую. Геология для строительства является определенным финансовым и юридическим тылом, но только в том случае, если её проводит фирма с официальной разрешительной документацией.

Внимание!

Законодательство Украины предусматривает возможность проведения инженерно-геологических изысканий для строительства и составление отчета по ним только специалистами с профильным инженерным образованием.

Обязательная часть инженерных изысканий для строительства является бурение скважин фиксированной глубины и взятие образцов. Бурение скважин может проводить фирма, которая получила лицензию на выполнение данного вида работ.

Изыскания для строительства — структура работы

Инженерные изыскания для строительства проводятся по определенному алгоритму.

Изучение архивных материалов. Изучение структуры участка с помощью визуального наблюдения, геодезические измерения (при необходимости). Детальное изучение плана будущее его строения. Чертежей фундамента. Полевые работы, бурение скважин, количество определяется в зависимости от типа будущего фундамента и структуры участка, а также в зависимости от этажности будущей конструкции. Лабораторное исследование взятых образцов грунта со скважин для определения степени агрессивности грунтовых вод и структуры слоев. Составление комплексного отчета по полученным данным геологических инженерных изысканий для строительства. В случае необходимости, составление перечня инженерных рекомендации по переформатировке будущего плана освоения участка для строительства, обозначение изменений, которые следует внести в чертеж.

Геологические изыскания для строительства — залог безопасности и эффективности работы любого застройщика. Правильно составленный отчет по геологическим изысканиям для строительства поможет выбрать оптимальный вариант фундамента, а расчёт необходимой глубины его закладки — избавить от лишних финансовых вложений.

Геологические изыскания для строительства помогут максимально просто, быстро и безопасно построить здание на самых сложных участках, в том числе — на прибрежных склонах или на тех участках, где одна половина размещена на плотном стабильном грунте, а другая часть — на умеренно проблемном. Правильные выводы, сделанные по геологоразведке для строительства, помогут возвести такой фундамент, который будет безопасно и долго служить, выполняя возложенные на него функции.

Куда обратиться для проведения геологических изысканий?

Где бы Вы не находились, квалифицированные специалисты фирмы ООО «ГЗК» помогут ответить на любые интересующие Вас вопросы, провести качественные комплексное геологические исследования участка под фундамент для строительства, при этом определить оптимальные параметры будущей конструкции (при необходимости). Также специалисты нашей фирмы квалифицированы по результатам геологических изысканий для строительства провести комплексное исследование по тому, какие необходимы действия для предотвращения дальнейшей осадки здания или другого формата его разрушения.

Инженерно-геологические изыскания под строительство следует проводить для предотвращения форс-мажорных ситуаций при закладке коммуникаций, в том числе — систем водоснабжения.

Квалифицированные геологи, обследовав фундамент здания, могут дать абсолютно точное и однозначное и заключение с профессиональными рекомендациями того, как предотвратить дальнейшее разрушение, а также как провести работы с тем, чтобы они не повлияли на рядом располагающиеся строения.

Стоимость инженерных изысканий по геологии грунта участка для строительства

Стоимость инженерных изысканий по геологии грунта участка для строительства может варьироваться в пределах от 4 до 8 тысяч гривен. Зависят эти работы от комплексного техзадания.

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