Грамотный подход к выбору стойки ресепшн

Первое, что видят посетители офиса любой серьезной организации – стойка ресепшн. Очень важно грамотно подобрать материал, из которого она будет изготовлена, выбрать форму и определиться с местом ее расположения. От этих факторов зависит комфорт и удобство не только работников рецепции, но и всех посетителей офиса.

Для чего нужна стойка

Функции, которые выполняет ресепшн, довольно просты и очевидны. За стойкой находится рабочее место администратора, который встречает и ориентирует посетителей офиса, проводит определенные мероприятия по распределению гостей. В некоторых организациях здесь же располагается менеджер, выполняющий поручения и задачи, поставленные сотрудниками компании.

Требования к ресепшн

В зависимости от выполняемых функций, стойка ресепшн должна быть максимально вместительной и комфортной для всех, кто ею пользуется. В качестве ключевых требований можно выделить:

Удобство размещения.

Эргономичность.

Внешний вид.

Для комфорта всех приходящих в офис, ресепшн располагается недалеко от входа и занимает центральную позицию в приемном помещении. Это позволит посетителям сразу сориентироваться, не блуждая по коридорам.

Цвет и форма стойки администратора должны быть выполнены в одном ключе с корпоративным стилем компании, а ее размер определяется площадью помещения. Если предполагается большое число посетителей, следует заранее позаботиться о наличии длинной стойки, которая позволит удобно расположиться всем клиентам.

Эргономичность при подборе мебели в офис играет далеко не последнюю роль. Стойка не должна препятствовать комфортному общению посетителя с персоналом по ту сторону рецепции. Зачастую это место используется для заполнения квитанций, бланков и иных документов, а значит, ее высота не должна быть больше 1,4 м.

По возможности следует сделать столешницу как можно более широкой, что позволит посетителю комфортно разместиться, а администратору – спрятать свой стол и его содержимое от посторонних глаз. Именно поэтому стеклянная поверхность столешницы – самый неудачный вариант. Скрыть пространство за стойкой она не сможет, а ухаживать за таким столом очень хлопотно.

Так же, как цена на офисные кресла, стоимость стойки ресепшн варьируется в зависимости от многих факторов. Ввиду этого каждый покупатель сможет подобрать себе подходящий по всем параметрам вариант.