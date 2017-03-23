Блоки Поротерм 38 – австрийское качество

Современные технологии строительства позволяют быстро и качественно возводить здания, жить в которых уютно и комфортно. Ключевым звеном успеха при этом являются стройматериалы, оптимизирующие трудозатраты и придающие конструкциям все необходимые свойства. В России хорошем спросом пользуется продукция, которая выпускается на дочерних предприятиях австрийской компании Винербергер, в том числе керамические блоки Поротерм длиной 38 см. Такие крупноформатные блоки применяют для несущих стен. Пористая структура придает материалу легкость, впечатляюще низкую теплопроводность и высокие звукоизоляционные свойства.

Почему частники и строительные организации стремятся купить Поротерм 38?

Причин популярности поризованных блоков несколько:

Безусловное доверие производителю. Компания Винербергер , продукция которой отлично зарекомендовала себя в Европе, дорожит своим имиджем и жестко контролирует качество керамоблоков на дочерних предприятиях. Производство запущено недалеко от Москвы, поэтому отсутствуют проблемы, связанные с доставкой и удорожанием продукции из-за плохой логистики.

Блоки Поротерм – это быстрое и удобное возведение стен.

Основные преимущества