Блоки Поротерм 38 – австрийское качество

Современные технологии строительства позволяют быстро и качественно возводить здания, жить в которых уютно и комфортно. Ключевым звеном успеха при этом являются стройматериалы, оптимизирующие трудозатраты и придающие конструкциям все необходимые свойства. В России хорошем спросом пользуется продукция, которая выпускается на дочерних предприятиях австрийской компании Винербергер, в том числе керамические блоки Поротерм длиной 38 см. Такие крупноформатные блоки применяют для несущих стен. Пористая структура придает материалу легкость, впечатляюще низкую теплопроводность и высокие звукоизоляционные свойства.
Почему частники и строительные организации стремятся купить Поротерм 38?
Причин популярности поризованных блоков несколько:
- Безусловное доверие производителю. Компания Винербергер, продукция которой отлично зарекомендовала себя в Европе, дорожит своим имиджем и жестко контролирует качество керамоблоков на дочерних предприятиях.
- Производство запущено недалеко от Москвы, поэтому отсутствуют проблемы, связанные с доставкой и удорожанием продукции из-за плохой логистики.
Блоки Поротерм – это быстрое и удобное возведение стен.
Основные преимущества
- Экологичность. Блоки Поротерм делают из глины, опилок и воды. Никакой химии в их составе нет, поэтому они подходят для зданий любого типа, в том числе школ и больниц.
- Высокая скорость кладки. С блоками Поротерм 38, цена которых вполне конкурентоспособна на российском рынке, работать одно удовольствие. Раствор идет только на заполнение пространства между слоями кладки. По горизонтали блоки соединяются без раствора с помощью пазо-гребенного соединения. Такая технология дает экономию кладочной смеси, а крупный формат позволяет закончить работы в 2-3 раза быстрее по сравнению с кирпичом.
- Скорость и удобство отделочных работ. Блоки Поротерм практически не дают усадки. Сразу после окончания кладки можно начинать отделку. За счет крупного формата и передовой технологии кладки стена получается ровной, а это существенная экономия на отделочных растворах.
- Прочность. Поризованные кладочные материалы подходят даже для десятиэтажных домов, не говоря уже о малоэтажном строительстве.
- Долговечность и здоровый микроклимат в комнатах. Материал на редкость устойчив к температурным колебаниям. Стены из керамоблока не склонны к появлению плесени и сырости. При нормальных условиях такие неприятности попросту исключены.
Переход по ссылке https://vektor77.ru/katalog/bloki-porotherm-poroterm-38 позволит заказать Поротерм38, стоимость которого стала доступнее в последнее время.