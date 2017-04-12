Поиск недвижимости в несколько кликов

По Администратор -
22:21
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Продажа и покупка недвижимость в столице – достаточно привычное явление для москвичей, поскольку ежедневно жители сталкиваются с сотнями актуальных предложений. Традиционно, чтобы продать или приобрести дом, квартиру, склад, помещение под офис, в Москве пользуются:

  • популярными досками объявлений;
  • обзорными сайтами, на которых собрано максимальное количество информации со всех доступных ресурсов;
  • группами в социальных сетях;
  • печатные газеты со специализацией выпуска объявлений.

Все вышеперечисленные источники информации работают, пользуются спросом и формируют определенный уровень доверие у жителей столицы.

«Мир Квартир» — надежный поисковик в разделе недвижимости

Портал «Мир квартир» представляет собой онлайн гид по всевозможным доступным вариантам жилья, складов и помещений. Структура сайта предполагает достаточно простой поиск по параметрам, которые можно задавать самостоятельно. Так, чтобы купить новостройки в Москве, необходимо определиться с:

  • ценовой политикой: нужно указать предельную стоимость жилья, как минимальную, так и максимальную;
  • желаемой площадью квартиры;
  • этажностью;
  • состоянием помещения;
  • близостью расположения метро;
  • количеством комнат;
  • дополнительными параметрами поиска: наличие лифта, оснащение, коммуникации, планировка и другие критерии поиска.

Как найти необходимую недвижимость?

Пользователь портала может указать исключительно интересующие составляющие, чтобы ограничить количество предлагаемых вариантов. После задачи параметров, выбрать жилье намного проще. Дополнительно можно определиться и с расположением новостройки. Для этого можно указать район, улицу, станцию метро или округ. Установлены фильтры поиска: по дате добавления, стоимости, общей площади, количеству комнат.

Аналогично можно найти и доступные склады в Москве. Здесь критериев для поиска складского помещения на порядок меньше. Есть два основных параметра выбора: ограничения по стоимости, общая площадь. Фильтры предусмотрены такие же как и в новостройках – сортировка по: дате добавления, ценовой политике, общей площади и еще цена за один метр квадратный. Сузить круг поиска можно и с помощью исключения посреднических предложений. Указать можно и расположение, выбрав определенный район города или определенную станцию метро – самые популярные ориентиры в Москве для выбора недвижимости.

«Мир Квартир» предлагает большой выбор вариаций, включая объявления посредников и хозяев. Доступные и удобные классификаторы помогут максимально оперативно найти подходящую квартиру или помещение. Очень легко сравнить несколько вариантов, которые удовлетворяют поисковые запросы пользователя.

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