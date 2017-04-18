Милан — город моды, футбола и живописи

Милан – знаменитый на весь мир город Италии, он известен своим историческим богатым наследием и современными достижениями в области моды, живописи и футбола.

Модные тенденции

Италия задает тон мировой моды, а Милан можно считать столицей моды различных направлений дизайна одежды и мебели.

Салоны и выставки, проходящие в итальянском городе, достаточно важные мероприятия для всех европейских дизайнеров мебели. Именно здесь формируются интерьерные направления развития мебельной моды. Участниками выставок являются кампании, лидирующие в производстве мебели на мировой арене. Посетители имеют уникальную возможность собственными глазами увидеть последние тренды. В 11 веке набирает силу использование в разных стилях элементов экодизайна: применение декора и деталей интерьера из натуральных природных материалов − дерева, камня, металла, стекла. Производители разрабатывают такие поверхности современной мебели, которые при соприкосновении дают ощущение первозданности живого материала: грубо обработанное дерево напоминает природную текстуру древесины. Интересны детали декора из травы и мха, которые поражают своей необычностью. Если вы захотите купить здесь особняк http://italyaction.ru/nedvizhimost/properties/0436/ то он обойдется вам в кругленькую сумму.

Милан издавна считают столичным городом ценителей моды, поскольку здесь проходят всемирные показы известнейших кутюрье мира и итальянских мастеров. Многочисленные галереи модной одежды Милана предлагают модели известных миланских кутюрье и мировых дизайнеров. Центральные улицы города заполнены известными на весь мир бутиками. Гуччи, Валентино, Прада и другие популярные дома современной моды предлагают свои великолепные модели приобрести в Vittorie Galleria Emanuele II – самом старинном торговом центре мира.

Итальянский футбол

Милан является родным «домом» для таких популярных и всемирно известных футбольных клубов как «Милан» и «Интер». В общей копилке этих двух команд 10 трофейных побед в Лиге чемпионов, что является рекордом. Иногда эти две команды проводят матчи на местных стадионах. Для приобретения билета требуется паспорт и при входе спорткомплекс строгие охранники отберут все, что можно добросить до футбольного поля. На футбольные матчи ходят все местные жители от мала до велика. Милан – город футбола.

Живопись – история и современность

Федерико Борромео – великий человек истории города, он создал миланскую Художественную Галерею Амброзиана. На свои средства архиепископ приобретал шедевры мастеров кисти, известных всему миру: Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи и других. Экспозиции и выставки Галереи открыты для всех посетителей. Больше об Итальянской живописи, моде и недвижимости читайте в блоге http://italyaction.ru/blog/

В Милане жил почти два десятилетия непревзойденный да Винчи. Именно в этом городе можно посетить два музея, которые посвящены жизни гения.